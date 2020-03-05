Джаралла уверен, что НАТО пытается рассорить всех участников конфликта в Идлибе

Запад пытается усилить напряженность в сирийском Идлибе, делая обвинительные заявления против применения Россией и Сирией авиации в борьбе с террористами. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после вчерашних переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявил о том, что Североатлантический альянс осуждает осуществляемые Россией и Сирией бомбардировки.

Как заметил Столтенберг, авиация России и Сирии якобы наносит неизбирательные бомбардировки на сирийской территории. По мнению главы НАТО, подобные действия приводят к появлению беженцев, угрожающих безопасности Турции.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило очередные обвинения НАТО в адрес России и Сирии с политологом Владимиром Джараллой.

Запад хочет больше крови

Как считает политолог, глядя на заявления представителя НАТО можно увидеть выросшее мастерство интриг со стороны Альянса. Большая, агрессивная, но плохо управляемая структура начинает применять методы информационной войны, однако на самом деле эта все та же старая дипломатия.

«Если проанализировать публикации в странах-членах НАТО, в конфликте в Идлибе все стороны являются плохими и чем им будет хуже – тем лучше. Речь идет как о воющих в самом Идлибе противниках, непосредственно о правительстве Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, конечно же, и о России», — говорит Джаралла.

По мнению собеседника ФАН, вмешиваться в конфликт НАТО не видит никаких оснований, так как для этого нет и правовых условий. Да и конфликт там им не особо нужен. Но для НАТО будет лучше, если участники конфликта как можно глубже в нем завязнуть, а еще лучше войдут в кризис или создадут себе какие-то проблемы.

«Поэтому позиция руководства НАТО оказалась в этом русле. С одной стороны – ясный сигнал Эрдогану, что вмешиваться в конфликт никто не собирается. С другой – традиционное осуждение происходящих на северо-западе Сирии событий, тем самым показывая эмоциональную связь с ситуацией. На самом же деле они держат совершенно иной расчет в уме», — замечает политолог.

Конфликт в Идлибе

Как считает Владимир Джаралла, сама по себе ситуация в Идлибе с точки зрения права выгладит выходящей за все возможные рамки.

Одна страна, не объявляя войны другой, оккупирует часть ее территорий, не имея на это никаких оснований. И более того, заявляет о том, что собирается действовать как сочтет нужным, невзирая на обстоятельства. А когда другая страна пытается установить свой суверенитет, активно участвует в противодействии этому.

«Но на это почему-то закрывают все глаза, как будто это естественно. Однако это реальность нашего времени», — обращает внимание политолог.

Применение авиации в Идлибе

По мнению Владимира Джараллы, заявление генерального секретаря НАТО о якобы неизбирательности бомбардировок авиации России и Сирии следует рассматривать скорее, как действие против Москвы и Дамаска.

В отношении неизбирательности ударов, как известно, лучший способ избежать жертв при бомбардировках – не начинать войн, обращает внимание политолог.

«В данном конкретном случае мы сталкиваемся с очень большой долей лукавства. Ведь западные страны во время всех своих оккупационных мероприятиях в разных странах мира – в Мали, Афганистане, Сирии и Ираке – достаточно жестко действуют и не обращают внимания на жертвы, называя их последствиями войны. Таким образом, перед нами обычная двуличная политика», — говорит Джаралла.

Ненужное мнение

Вчера официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обратил внимание на тот факт, что Турция ответственна за обострение ситуации в Идлибе, поскольку отказывается выполнять сочинские соглашения 2018 года и оказывает поддержку вооруженным группировкам.

Ранее Федеральное агентств новостей обсудило это заявление с политологом Владимиром Шаповаловым, который обратил внимание почему Запад пытается оправдать агрессию Турции на сирийской земле.

Как же считает Владимир Джаралла, вчерашнее заявление генсека НАТО может быть связано с обвинением России в адрес Турции в вопросе невыполнения сочинских соглашений.

«Они действуют по принципу «вас сюда не звали, но мы вылезли со своим особым мнением». Поэтому в данном случае это лежит как раз в этой логике», — отмечает Джаралла.

Обострение в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб накалилась в начале этого года, когда подразделения Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены возобновить военную операцию «Заря в Идлибе», в связи с регулярными обстрелами боевиков.

Федеральное агентство новостей ранее неоднократно обращало внимание, что вооруженным группам, действующим в Идлибе, активно помогает турецкое правительство. Военная помощь достается не только боевикам, которых Анкара якобы считает «умеренной оппозицией», но и международно признанным террористическим формированиями, например, «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ).

На фоне успешного проведения сирийским правительством антитеррористической операции, Турция усилила поддержку боевиков и информационное давление на Дамаск. Кроме того, Вооруженные силы Турции начали принимать прямое участие в боевых действиях на стороне боевиков.

Новый виток напряжения обстановки произошел 27 февраля, когда в ходе ответного удара САА по позициям террористов, были ликвидированы и 36 турецких военных. Акнара пообещала ответить, несмотря на то, что их военные незаконно находились на сирийской земле в составе боевиков. 1 марта Турция начала на северо-западе Сирии военную операцию «Щит весны», направленную против правительства этой страны.

Сегодня в Москве проходит двухсторонняя встреча по напряженной ситуации в Идлибе между российским президентом Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Федеральное агентство новостей обратило внимание, что Турция устроила антироссийскую истерию перед переговорами по Идлибу.

1 Организация запрещена на территории РФ.