Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года

Москва, 5 марта. Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемые основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», — сказано в документе.

В тексте указа главы государства отмечается, что данные основы госполитики РФ являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности страны.

В указе подчеркивается важность сохранения Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства, необходимость обеспечения высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ, развития и рационального использования ресурсной базы региона, а также развития Северного морского пути, охраны окружающей среды и защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Арктической зоны РФ. Указ вступил в силу со дня подписания, 5 марта.

Ранее Путин оценил роль проекта «Восток Ойл» в обеспечении роста ВВП России, увеличении грузопотока по Северному морскому пути и укреплении позиций России в Арктике. Реализация проекта «Восток Ойл» позволит увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно.