Митрахович объяснил отказ России снижать добычу нефти по предложению ОПЕК

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки во II квартале. Россия может согласиться на сокращение объемов, но вряд ли в масштабах соглашения ОПЕК, считает преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Как известно, на совместной встрече министров ОПЕК принято решение снизить объемы добычи нефти из-за отсутствия должного на нее спроса на фоне распространения коронавируса.

«1,5 млн б/с дополнительного сокращения на II квартал 2020 года», — заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Российская сторона на переговорах была представлена министром энергетики Александром Новаком. Однако он покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения. Тем не менее Россия не поддержала предложение снизить добычу нефти. Корреспондент Федерального агентства новостей уточнил у эксперта Станислава Митраховича, почему Россия выступает против решения ОПЕК+.

«Это палка о двух концах. С одной стороны, соглашения ОПЕК+ действительно являются одной из тех причин, которые удерживают цены на нефть от падения. Это особенно важно в эпоху всех конъюнктурных вещей типа китайского вируса, а также с учетом продолжающегося роста добычи в некоторых странах, которые в ОПЕК+ не входят. Самое главное — это рост добычи в Америке, который очень большой», — рассказал Митрахович в беседе с ФАН.

Однако в ОПЕК входят не все нефтедобывающие страны, которые также могут не следовать решению организации сокращать добычу нефти, поясняет эксперт.

«Та же Бразилия сказала, что будет продолжать увеличивать добычу нефти и в ОПЕК+ входить не будут. Если ОПЕК+ сокращает добычу, то тем самым многие другие страны выигрывают», — сказал он.

К тому же российские компании не хотят уменьшать добычу, а наоборот стремятся зарабатывать на масштабах ее производства и продажи, подчеркивает Митрахович.

«Поэтому они не хотят дополнительных ограничений. Игорь Сечин (глава «Роснефти». — Прим. ФАН) вообще говорит, что нужно выйти из этой сделки. Глава «Газпромнефти» Александр Дюков заявил, что нужны дополнительные объемы. А мы и так сократили объемы по сравнению с прошлыми временами. Я думаю, что Россия может согласиться на ограничения по добыче, но вряд ли в тех масштабах, о которых говорит Саудовская Аравия и ее партнеры. Иначе наши компании просто взвоют», — добавил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что министры стран ОПЕК+ проведут встречу в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил об уменьшении зависимости экономики страны от нефтегазовых доходов.