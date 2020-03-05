Бандформирования ПНС Ливии ведут огонь по Тарик аль-Матару

Тарик аль-Матар, 5 марта. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии открыли огонь по району Тарик аль-Матар — об этом сообщают пользователи Facebook, ссылаясь на арабское издание alMasdar alLibia.

Кроме того, по заявлениям источников, к минометному обстрелу района Тарик аль-Матар причастны сирийские боевики.

Напомним, сегодня силы Ливийской национальной армии пресекли попытку прорыва со стороны бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в аль-Азизии — боевиков ПНС, представленных в этот раз наемниками из Чада, удалось арестовать.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте арабского издания «аль-Ихбарийа» было опубликовано видео, на котором пленники ЛНА рассказали, как боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии завербовали их в целях борьбы против сил Халифы Хафтара.

Кроме того, Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало доказательства вмешательства Турции во внутренние дела Ливии — речь идет, в частности, о поставках вооружения в обход эмбарго ООН 2011 года, а также переброске сирийских боевиков из Идлиба вопреки всем договоренностям в Москве и Берлине.