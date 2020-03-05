Путин и Эрдоган завершили переговоры по Идлибу в формате один на один

Москва, 5 марта. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в формате один на один завершились в Москве.

После этого встреча по Идлибу продолжилась в расширенном составе: с участием российской и турецкой делегаций.

Как сообщалось ранее, открывая переговоры с Эрдоганом, Путин заявил, что ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует внешнего вмешательства. По словам российского лидера, Анкара и Москва должны сделать все, чтобы «ничего подобного» в Идлибе не повторялось, и не разрушило российско-турецкие отношения.

Напомним, 27 февраля в Идлибе погибли 36 военных Турции, которые оказались среди боевиков, по которым нанесли ответные удары САА. Минобороны РФ заявило, что турецких солдат не должно было быть в рядах радикалов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 февраля заявил журналистам, что всем турецким военным, находившимся на наблюдательных постах, была обеспечена безопасность.