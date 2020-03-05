Затравленная Диденко рассказала о жизни после похорон мужа

Москва, 5 марта. Блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб во время празднования ее дня рождения в московской бане, сообщила, что «засыпает под таблетками» и долго прокручивает в голове случившееся.

В своем Instagram женщина написала, что то, что она сейчас испытывает, не пожелает никому: у нее умер супруг и заболели двое детей.

По ее словам, после похорон мужа боль сменилась на пустоту, а затем пришла злость. Блогер призналась, что она с сорвалась на ребенка — кричала и обвиняла дочь, хотя та ни в чем не была виновата. Однако потом все же извинилась перед ребенком.

«Засыпаю я под таблетками, но из-за болезни детей ночами не сплю и долго прокручиваю эту ситуацию в голове. Если раньше я была в шоке и не верила в происходящее, сейчас я это осознала. Но не понимаю, как жить дальше», — написала Диденко в «сторис».

В одной из столичных бань Диденко отмечала в конце февраля свой день рождения. Гости высыпали в бассейн около 25 килограммов сухого льда, в результате ЧП погибли три человека. Среди погибших был муж именинницы.

Диденко после трагедии публиковала в своих соцсетях ролики, в котором рассказывала о происшествии и плакала на камеру. Многие ее коллеги и общественность осудили «показушную скорбь» и затравили девушку.