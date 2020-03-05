Бандформирования Триполи готовятся к штурму штаб-квартиры «МВД» ПНС

Триполи, 5 марта. Бандформирования, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, готовятся к штурму штаб-квартиры «МВД» ПНС. Об этом сообщает издание «Прямо сейчас» в Facebook.

В данный момент известно, что за готовящейся атакой на «правоохранительные органы» так называемого Правительства национального согласия стоит бригада «ан-Наваси» и «Ополчение революционеров Триполи». О мотивах к штурму здания «МВД» со стороны представителей бандформирований ПНС неизвестно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о столкновениях между террористическими группировками. Как стало известно ФАН, погибли десятки наемников.

Напомним, на фоне заявлений «министра внутренних дел» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги о том, что группировка «ан-Наваси» не имеет ничего общего с ПНС и является террористической, в Триполи 27 и 28 февраля произошли столкновения между боевиками «ан-Наваси» и сирийскими наемниками в районе Салах-ад-Дин и Айн-Зара. По предварительным данным, жертвами столкновений стали 57 боевиков.