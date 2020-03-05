Россия выиграла в споре о вагонах с Украиной

Москва, 5 марта. Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решение по спору России и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники.

Третейская группа ВТО выявила ряд нарушений со стороны РФ, устранение которых «не повлечет за собой каких-то существенных действий». Об этом сообщила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова в комментарии РБК. В ведомстве, комментируя решение апелляционного органа, отметили, что Россия выиграла в этом споре.

«Ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО», — заявила Майорова.

Причиной спора между РФ и Украиной, который разгорелся в 2015 году, стало ограничение на поставку украинских вагонов и стрелочных переводов. Москва ввела ограничения в 2013 году, предъявив претензии к безопасности украинской железнодорожной техники. В июле 2018 года третейская группа полностью поддержала доводы России, после чего Киев подал апелляцию.

ВТО считает, что снижение объема импорта с 1,7 млрд долларов в 2013 году до 110 млн в 2015 году было вызвано не введением ограничений со стороны РФ, а другими объективными причинами. ВТО рекомендовала Украине потребовать от РФ привести ограничения в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам в торговле. Однако Киев не смог доказать неправомерность ограничений.