Актер Селин назвал пиаром заявления протоиерея РПЦ об образовании девочек

Санкт-Петербург, 5 марта. Высказывание протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о «ненужности» образования для девочек является пиаром. Такое мнение выразил актер Сергей Селин, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной предстоящему Международному женскому дню.

«Мне кажется, он пиарится. Это его некие мысли», — заявил исполнитель роли Дукалиса, отвечая на вопрос журналиста.

Солист Мариинского театра Владимир Самсонов отметил, что высказывание клирика имеет право на существование и демонстрирует плюрализм мнений в обществе.

«Надо рассматривать эту речь как проявление демократии, как проявление того, что у нас в обществе есть разные точки зрения. Я считаю, это та точка зрения, которая должна быть не раскалывающей, а созидающей. Он имеет право на нее», — считает заслуженный артист РФ.

Бывшая пловчиха, заслуженный мастер спорта РФ Елена Богомазова подчеркнула, что женщины должны иметь выбор, поэтому нельзя отменять образование для девочек.

«Рамки вызывают протест», — уверена экс-спортсменка.

Напомним, протоиерей Смирнов высказал мнение, что в школе девочка ничему хорошему не научится, поэтому должна помогать матери по домашнему хозяйству. Священнику в привычной стихотворной форме ответил рок-музыкант Сергей Шнуров, обратив внимание на то, что служитель культа пытается свести всю жизнь женщины только к материнству и супружеству, передавало Федеральное агентство новостей.