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Актер Селин назвал пиаром заявления протоиерея РПЦ об образовании девочек

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Актер Селин назвал пиаром заявления протоиерея РПЦ об образовании девочек

Санкт-Петербург, 5 марта. Высказывание протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о «ненужности» образования для девочек является пиаром. Такое мнение выразил актер Сергей Селин, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной предстоящему Международному женскому дню.

«Мне кажется, он пиарится. Это его некие мысли», — заявил исполнитель роли Дукалиса, отвечая на вопрос журналиста.

Солист Мариинского театра Владимир Самсонов отметил, что высказывание клирика имеет право на существование и демонстрирует плюрализм мнений в обществе.

«Надо рассматривать эту речь как проявление демократии, как проявление того, что у нас в обществе есть разные точки зрения. Я считаю, это та точка зрения, которая должна быть не раскалывающей, а созидающей. Он имеет право на нее», — считает заслуженный артист РФ.

Актер Селин назвал пиаром заявления протоиерея РПЦ об образовании девочек

Бывшая пловчиха, заслуженный мастер спорта РФ Елена Богомазова подчеркнула, что женщины должны иметь выбор, поэтому нельзя отменять образование для девочек.

«Рамки вызывают протест», — уверена экс-спортсменка.

Напомним, протоиерей Смирнов высказал мнение, что в школе девочка ничему хорошему не научится, поэтому должна помогать матери по домашнему хозяйству. Священнику в привычной стихотворной форме ответил рок-музыкант Сергей Шнуров, обратив внимание на то, что служитель культа пытается свести всю жизнь женщины только к материнству и супружеству, передавало Федеральное агентство новостей.

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