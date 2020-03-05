Страны ОПЕК одобрили сокращение добычи нефти из-за коронавируса

Вена, 5 марта. Министры стран ОПЕК поддержали идею дополнительного сокращения объемов добычи нефти.

Члены Организации стран — экспортеров нефти согласовали сокращение объемов добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. Данное решение было принято из-за негативного влияния эпидемии коронавируса. Участники ОПЕК уверены, что снижение объемов добычи станет «адекватным ответом на сокращение спроса на нефть». При этом члены организации рекомендовали странам ОПЕК+ сократить добычу на 0,5 миллиона баррелей в сутки.

4 марта в Вене состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли прийти к общему решению по вопросу сокращения добычи нефти. Россия и Казахстан не поддержали данную идею. Глава Минэнерго РФ Александр Новак покинул заседание до его окончания.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения заболевания стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 90 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.