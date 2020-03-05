National Interest назвал ракеты «Циркон» кошмаром для ВМС США

Москва, 5 марта. Каждый российский надводный корабль, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», является настоящим кошмаром, воплощение которого командование военно-морских сил США даже представить не может. Об этом американский эксперт Майкл Пек написал в материале, опубликованном в издании National Interest.

Журналист Майкл Пек напомнил, что в январе этого года Россия провела первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Также, как уверил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в декабре, все военные корабли РФ будут способны применять гиперзвуковое вооружение.

Автор материала назвал российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» устрашающей. Ее дальность действия составляет тысячу километров, а скорость — до девяти махов. Представленные характеристики значительно превосходят возможности американских противокорабельных ракет «Гарпун».

«Угроза серьезна. Великобритания, например, сильно опасается, что противоракетная оборона ее новых авианосцев класса Queen Elizabeth не сможет остановить российское гиперзвуковое противокорабельное оружие», — подчеркнул американский эксперт Пек.

Он отметил, что в настоящее время у РФ на вооружении находятся порядка 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров со сверхзвуковыми или дозвуковыми ракетами.

«Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием, как» Циркон», в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса «Тарантул» потопить большой американский крейсер или даже авианосец», — говорится в материале National Interest.

«Циркон» представляет собой сверхсовременную гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету, которая входит в одноименный комплекс 3К22. Ее разработкой занимаются специалисты ОАО «ВПК «НПО машиностроения». В конце февраля сообщалось, что «Циркон» впервые запустили с корабля. Согласно программе испытаний, ракета была запущена из акватории Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала.