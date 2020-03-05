Надежный Рунет обеспечит неуязвимость перед давлением Запада

Москва, 5 марта. Рост объема экономики Рунета показал готовность России отвечать на вызовы в информационном пространстве и доказал способность противостоять экономическому давлению Запада, считает политолог Юрий Самонкин.

Объем экономики Рунета по итогам 2019 года составил 4,7 трлн рублей, что на 20% больше показателей 2018 года. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), 50% экономики РФ зависит от коммуникационных и цифровых технологий, в 2011 году этот показатель составлял всего 1%.

По словам президента Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрия Самонкина, РФ перенимает опыт азиатских стран в выстраивании экономической системы на принципиально новых цифровых платформах. Повсеместное внедрение «цифры» и Интернета обеспечивает России лидирующие позиции во многих аспектах и доказывает способность страны встраиваться в глобальные процессы нового экономического уклада.

Однако этот процесс сопровождается и рядом угроз, отметил эксперт. Он напомнил, что со стороны Запада уже звучали угрозы отключить РФ от SWIFT — глобальной системы межбанковских переводов. Это может привести к катастрофическим последствиям для страны.

«Система присвоения, выдачи и отзыва доменных имен полностью подчинена США. Более того — глобальный контроль за Интернетом также в руках Запада», — отметил Самонкин в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Политолог подчеркнул, что РФ осознает риски и стремится их нивелировать, в том числе за счет создания системы надежного Рунета. Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Всемирной сети вступил в силу 1 ноября прошлого года. Он подразумевает создание в РФ дублирующей инфраструктуры, которая обеспечит централизованное управление сетью во избежание внешних угроз.

«Необходимо приложить максимум усилий для создания безопасной информационной среды, на которую окажут минимальное воздействие негативные действия Запада. Россия уже добилась локализации личных данных ее граждан на своей территории и пресекла их утечку за рубеж», — добавил политолог.

Еще одним шагом к обеспечению безопасности РФ стало создание платежной системы «Мир». Это дает гарантии, что в случае отключения SWIFT российская торговля и межбанковские операции в РФ не будут парализованы.

«Создание суверенного Рунета инициировал Запад, и в конечном итоге российская инициатива сломает стратегии Штатов по сдерживанию РФ и экономическому давлению на нашу страну», — подытожил Самонкин.

Россия продолжит обеспечивать информационную безопасность и независимость государства. Давление со стороны Запада лишь активизирует создание в РФ отечественного программного обеспечения, комплектующих и цифровых платформ.