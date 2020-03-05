Памфилова объяснила невозможность голосования по каждой поправке в конституцию

Москва, 5 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова, выступая на Общероссийском электоральном медиафоруме, объяснила, почему невозможно вынести на голосование отдельно взятую поправку в конституцию. По ее словам, технически сделать это будет нереально.

Памфилова указала, что если бы поправок было три-четыре, то это все проще сделать. Однако когда предложений много, то «это технологически немыслимо» вынести в бюллетень, указала Памфилова. Она подчеркнула, что бюллетень для голосования по поправкам не может быть целой книгой.

Один из участников поинтересовался у Памфиловой, как быть, если, например, одна из поправок не нравится, а другие приемлемы. Он сравнил пакет поправок с комплексным обедом, где одно блюдо не хочется есть.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — пояснила глава ЦИК.

По ее словам, у россиян есть возможность внимательно ознакомиться со всеми поправками, подумать и решить для себя, что перевешивает.

В начале года президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о поправках в конституцию. В нижней палате парламента поддержали идею провести голосование 22 апреля, сделав этот день нерабочим.