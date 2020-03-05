Спортсменка из Петербурга скрывала свой пол для боксерских поединков с мужчинами

Санкт-Петербург, 5 марта. Петербургская боксерша Татьяна Дваждова рассказала о своей борьбе за отмену женских категорий в спорте.

Спортсменка стала участницей пресс-конференции, посвященной Международному женскому дню, которая состоялась 5 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Дваждова призналась, что была вынуждена скрывать свой пол, чтобы принимать участие в боксерских поединках с мужчинами. 22-летняя девушка выступала под именем Владимир Ермолаев.

«Я занимаюсь спортом, боксом, выступаю за то, чтобы женщин стали допускать к поединкам с мужчинами. Я встречаю громадное сопротивление», — отметила спортсменка.

Дваждова также добавила, что работает грузчиком, однако работодатели не могут ее трудоустроить официально, так как российское законодательство запрещает женщинам работать грузчиками.

«Часто люди отказываются от заказа, когда узнают, что к ним едет женщина. Работаю пять лет уже в России. Я работаю неофициально», — пояснила девушка.

Она также добавила, что провела 17 поединков на боксерском ринге. При этом ее противниками всегда были мужчины.

«Когда я пришла в спорт, я отказывалась признавать, что я слабее мужчин. Женские категории выделены на основании представления о том, что женщины слабее мужчин. Могу привести пример: приехала на любительские соревнования. Приехала туда и выступила под именем Владимир и выиграла бой. Мне отказали, когда я хотела выступить под именем Татьяна», — подчеркнула Дваждова.

Девушка призналась, что регулярно сталкивается с травлей и оскорблениями в свой адрес, однако не намерена останавливаться. Она также добавила, что ей нравится работать грузчиком, так как не хочет быть офисным работником или продавцом.