Азербайджанский эксперт рассказал, что изменят в стране досрочные выборы в парламент

Результаты прошедших 9 февраля 2020 года внеочередных парламентских выборов утвердил в ходе своего заседания, состоявшегося сегодня, 5 марта, Конституционный суд Азербайджана.

Больше всего мандатов — 70 мест — получила правящая партия «Новый Азербайджан» («Ени Азербайджан»). 41 место в парламенте 6-го созыва заняли независимые кандидаты. Кроме того, 10 мандатов получили кандидаты от восьми других партий.

В связи с серьезными нарушениями в 4 округах итоги народного волеизъявления были аннулированы. Там пройдут повторные выборы, дату которых назначит президент. Кроме того, на 328 избирательных участках, также из-за нарушений, результаты голосования были признаны недействительными.

Как прошедшие выборы скажутся на внутренней и внешней политике Азербайджана — об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал специалистом по Южному Кавказу и Ближнему Востоку, азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

— Как вам кажется, как изменился расклад в новом парламенте относительно позиций президента? Они усилились, ослабли, либо же остались без изменений?

— Я думаю, что именно последнее время позиции президента усилились. И причина даже не в том, что он провел эффективные кадровые перестановки, изменил саму систему, согласно которой производились назначения, ставились новые требования и т. д. Ильхам Алиев, как и подобает главе государства, которое проявляет прагматичность, теоретически подготовлен, имеет хороший опыт политической работы, у него есть прекрасная манера вести дискуссии. Вспомним, как он схлестнулся с армянским премьер-министром Пашиняном! Алиев в этой дискуссии показал свою силу и гибкость политика.

Знаете, подобное не каждый может себе позволить, а наш президент уверен в себе. Он не боится новшеств, а наоборот, требует от своей команды, от своих подчиненных, чтобы они чувствовали пульс времени. Поэтому в его позиции я более чем уверен — она укрепились.

В последние год-полтора его кадровые перестановки, концептуальное деление, касающееся управленческого процесса, введение режима прозрачности заметно прибавили ему дивидендов.

Я оказался свидетелем прихода в ЦИК представителей группы представителей оппозиционных партий. Они принципиальные, но были настроены довольно мирно. У них, конечно, возникали претензии. Но потом, после письменной фиксации и разбора их претензий, они признали, что да, в стране произошли большие изменения, и сама технология выборных процессов качественно отличается от того, что было 4,5 года назад.

Считаю, что президент еще выше поднялся, на ступеньку как минимум, и усилил позицию, на которой он был до выборов.

— Что касается оппозиции в парламенте и в политическом пространстве Азербайджана в целом: как вам кажется, усилилось ее влияние после выборов?

— У оппозиции в Азербайджане есть одна детская болезнь: она во всех случаях всегда считает своим долгом подходить с критического угла. Но даже т. н. лидер непримиримой оппозиции, который возглавляет партию «Народный фронт Азербайджана», буквально месяца два назад поднявший вопрос о необходимости решения Карабахской проблемы, впервые обратился к своим сторонникам с предложением поддержать позицию президента Ильхама Алиева.

Это был первый случай, когда этот человек, «Фома неверующий», как мы его называем, впервые признал, что линия, которую ведет Ильхам Алиев в контексте Карабахского конфликта, правильная и ее надо всенародно поддержать. Это была первая ласточка, когда оппозиционный человек, который всегда по традиции критиковал правящую партию, ее позицию, вдруг высказался в поддержку президента Ильхама Алиева.

Что касается выборного процесса, то, естественно, проигравший всегда ищет виновника своего провала в других. Они никогда не признаются в собственных ошибках. И значительных перемен в умонастроениях национальной оппозиции, в общем-то, не наблюдается, если честно.

Но мне кажется, что и в этих партиях появляется молодая поросль. Они понимают, что то, что их руководящие органы требуют от власти, они сами не в состоянии осуществить в своих структурах, в своих политических организациях.

Молодые люди сейчас более прагматичны — они говорят, что если мы требуем от власти каких-то перемен, давайте мы тоже будем эти перемены осуществлять у себя. Как мы можем требовать прозрачности от властей, если в самих наших структурах идет подковерная борьба, а лидеры наших организаций делают вид, что ничего особенного не происходит. Я думаю, что и эти партии фактически тоже обречены на обновление, они поймали эту волну, т. н. обновленческую, и тоже будут перестраиваться. Ведь в эти партии идут люди новых поколений, у них новые взгляды на жизнь. Это все-таки дети социальных сетей, активные пользователи информационного продукта. И они прекрасно понимают, что, получив образование, нужно не только мыслить современно, но и реализовывать свое видение.

Все заинтересованы в том, что должна меняться не только власть, но и все общество, в том числе — оппозиционные структуры. Если мы говорим об инновационном подходе для решения старых, закоренелых проблем, надо меняться всем.

— Как вам кажется, не могут какие-то определенные внешние силы использовать эту ситуацию и, грубо говоря, не может ли кто-то или что-то спровоцировать «майдан» в Азербайджане?

— Не думаю. В Азербайджане достаточно ясно понимают, что из себя представляют «майданы», кем они провоцируются и ради каких целей осуществляются перевороты, «цветные революции» и т. д. Я думаю, что в Азербайджане сейчас общественное мнение однозначно настроено против всяких «майданов», потому что они приносят с собой больше разрушений, чем каких-то позитивных результатов.

Я недавно был в Киеве и ужаснулся увиденному, потому что украинская система власти, вообще институт президентской власти на Украине — это что-то абстрактное, совершенно без конкретики, без какого-то наполнения. Глядя и на Украину, и на соседнюю Грузию, и ту же на Армению, в Азербайджане все прекрасно понимают. Люди сейчас информированы не хуже, чем, скажем, те, кто сейчас сидят в высоких креслах. Все понимают, что смена власти — это очень болезненный процесс.

Мы наблюдали это в условиях грузинских, молдавских, украинских реалий. Очень много информации к размышлению. Нам все это не нужно. Азербайджан — это все-таки страна со своей спецификой, она отличается по многим показателям от тех стран, которые я назвал. У нас сейчас решается проблема безработицы. Я не хочу идеализировать положение, но, тем не менее, мы добились больших перемен в борьбе с бедностью, инфляция управляемая и т. д.

Все эти показатели, в принципе, оценивается по достоинству большинством в нашей стране. Люди прекрасно понимают, что если будет революция, то она явно приведет к откату назад, и после какого этапа или шага начнется опять восхождение — очень проблематичный вопрос.

Да, безусловно, есть силы, которые заинтересованы в дестабилизации внутриполитического положения, общественного порядка Азербайджана, но не думаю, что у них это получится. Это химера, потому что у нас в принципе стабильность не эфемерная, и в стране нет фактора брожения.

Да, определенные силы могут сказать, что их это не устраивает, это не совсем то, что они ожидали. Но, тем не менее, власть вполне адекватно реагирует на все заявления с их стороны и в регионе, и в контексте Карабахской проблемы. Власть прекрасно справляется со многими проблемами. Это я вполне вам серьезно говорю, потому что мы являемся свидетелями больших дел и в управлении, и в плане борьбы с чиновничьим беспределом, который в Азербайджане одно время цвел пышным цветом. Сейчас всего этого нет.

У нас появились очень молодые министры — члены правительства, которые четко представляют те задачи, которые перед ними поставлены. Они обновляют команды, создают фокус-группы с тем, чтобы не давить инициативу, а наоборот, работать прицельно, адресно. Сбить наши прицелы не удастся, потому что общественность тоже достаточно подготовилась, чтобы отстоять тот самый режим стабильности, который у нас в стране имеется.

В 2013 году по инициативе президента у нас появилось инновационное агентство. Его деятельность создала ограничения для теневой экономики — для тех, кто наживался на взяточничестве, коррупционных схемах и т. д.

В настоящее время у нас до 140 видов услуг, на которые иной раз людям приходилось тратить много времени, давать «на лапу» и т. д., оказываются онлайн. Заявка на развод, заключение брака и многое другое делается очень быстро, автоматически в совершенно прозрачном режиме. За услуги берутся какие-то мизерные деньги.

Да, стабильность в стране досталась нам не очень легко — мы добились этого ценой больших усилий. Но, тем не менее, мы смогли переформатировать обстановку в регионе.

Сейчас у нас впереди большие ожидания, которые объединяют всех азербайджанцев, связанные с Карабахской проблемой. Мы чувствуем, что все должно измениться в лучшую сторону, потому что страна располагает возможностями, чтобы решить эту проблему своими силами.

Но, с другой стороны, мешают посреднические структуры, европейские структуры, соседнее государство, которое призывает к терпению, выдержке и т. д. Я считаю, что для нас сейчас проблемой номер один, наверное, все-таки, является восстановление территориальной целостности страны.

— Как вам кажется, не приведут ли итоги выборов к усилению прозападных сил и вообще как скажутся на отношениях Азербайджана с Россией?

— В Азербайджане имеются прозападные силы — это не является секретом. Извиняюсь за выражение, но им никто никогда не затыкал рта. Им всегда давали возможность воспользоваться трибуной, говорить. Есть у нас силы, которые откровенно выступают за прозападный курс и т. д., но политика государства, если более конкретно, то — курс Ильхама Алиева — срединный, сбалансированный.

При этом сейчас политологи говорят о том, что в скором времени будет невозможно вести сбалансированную политику таким государствам, как наше, или другие страны третьего мира, но, тем не менее, тот, кто хочет, тот делает. Это зависит от того, насколько гибко реагирует та или иная национальная элита на происходящее.

Я думаю, что Алиев со своей командой добился именно того режима, когда ему ничто не мешает одинаково поддерживать внешние отношения с РФ и западным полюсом. Но, тем не менее, мы никогда не торопились бросаться в объятия Европы — мы отказались от подписания ассоциированного соглашения с ЕС.

Сейчас идет работа над выработкой двустороннего договора, где мы ставим во главу угла, прежде всего, наши экономические проблемы, а не политические. С политическими в состоянии разобраться своя национальная элита, а что касается экономических проблем нашего сближения с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами Америки, то у Азербайджана есть четкие представления, есть договорная база, правовая база, которая призвана сбалансировать все процессы.