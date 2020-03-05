Зоммер назвал салют в честь смерти Сталина в Екатеринбурге глумлением над историей

Москва, 5 марта. Секретарь Союза коммунистической молодежи Денис Зоммер считает, что салют в день смерти Сталина в Екатеринбурге должен остаться на совести авторов этой затеи.

Зоммер считает, что подобная инициатива не несет в себе ничего хорошего и может привести к напряжению обстановки в обществе. Он считает подобные идеи недопустимыми с точки зрения морали.

«В день траура одного из величайших вдохновителей и полководцев Победы давать салют иначе как глумлением над отечественной историей назвать нельзя», — подчеркнул секретарь Зоммер.

По мнению Зоммера, выиграть в Великой Отечественной войне было бы невозможно без индустриализации 30-х годов, которая проводилась при Сталине.

«Пусть то, что собираются делать региональные общественники, остается на их совести», — сказал Денис Зоммер.

Он выразил опасение насчет того, что подобные мероприятия могут привести к массовой дерусификации истории. А поступок активистов можно расценивать как глумление над могилами собственных предков, передает телеканал «360».

«Подобные инициативы могут привести к тому, что мы сейчас наблюдаем на Украине. Пытаются сделать так, что часть истории оказывается вне самого исторического процесса. Если сейчас спокойно смотреть и радоваться, то мы придем именно к этому», — заключил Зоммер.

Напомним, что екатеринбургские активисты называют период истории при Сталине «самым страшным периодом кровавых репрессий» и поэтому предложили отметить смерть советского вождя фейерверком.