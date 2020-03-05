Кинолог развенчала миф о кормлении служебных собак наркотиками

Санкт-Петербург, 5 марта. Служебные собаки не питаются наркотиками, несмотря на устоявшийся стереотип. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной предстоящему Международному женскому дню, рассказала замглавы кинологического отдела Балтийской таможни Мария Смирнова.

Специалист поделилась историей о том, как она пришла к своей нынешней профессии. По словам кинолога, она с детства любила четвероногих питомцев.

«Я к своей профессии шла всю жизнь. Я хотела собаку, а мы жили в коммунальной квартире. В какой-то момент травма в спорте увела меня на работу в цирке», — рассказала Смирнова.

Позже она решила оставить цирк и случайно наткнулась на газетную статью о кинологах.

«Позвонила, полгода ходила, уговаривала руководство. Через год моя мечта сбылась», — отметила кинолог.

Специалист также развенчала популярный миф о том, что служебных собак специально кормят наркотиками, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Это самый любимый стереотип. Самый частый, который, к сожалению, усиливают СМИ. У меня на такое есть один ответ: «А в МЧС как собаки обучаются, на людях?» Конечно же нет. Мы отбираем собак определенных психотипов», — пояснила она.

По словам правоохранителя, собаки силовых структур Северо-западного региона являются одними из самых сильных в России.

«Наши собаки универсальны. Работают как на людях, так и на багаже. Задержаний у нас много. Задержания за значимое», — подчеркнула кинолог.

Она также добавила, что служебная собака не просто животное, а партнер, которому необходимо доверять.