Кинолог развенчала миф о кормлении служебных собак наркотиками

Санкт-Петербург, 5 марта. Служебные собаки не питаются наркотиками, несмотря на устоявшийся стереотип. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной предстоящему Международному женскому дню, рассказала замглавы кинологического отдела Балтийской таможни Мария Смирнова.
Специалист поделилась историей о том, как она пришла к своей нынешней профессии. По словам кинолога, она с детства любила четвероногих питомцев.
«Я к своей профессии шла всю жизнь. Я хотела собаку, а мы жили в коммунальной квартире. В какой-то момент травма в спорте увела меня на работу в цирке», — рассказала Смирнова.
Позже она решила оставить цирк и случайно наткнулась на газетную статью о кинологах.
«Позвонила, полгода ходила, уговаривала руководство. Через год моя мечта сбылась», — отметила кинолог.
Специалист также развенчала популярный миф о том, что служебных собак специально кормят наркотиками, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Это самый любимый стереотип. Самый частый, который, к сожалению, усиливают СМИ. У меня на такое есть один ответ: «А в МЧС как собаки обучаются, на людях?» Конечно же нет. Мы отбираем собак определенных психотипов», — пояснила она.
По словам правоохранителя, собаки силовых структур Северо-западного региона являются одними из самых сильных в России.
«Наши собаки универсальны. Работают как на людях, так и на багаже. Задержаний у нас много. Задержания за значимое», — подчеркнула кинолог.
Она также добавила, что служебная собака не просто животное, а партнер, которому необходимо доверять.