Глава АТОР рассказала, как коронавирус банкротит российские турфирмы



Москва, 5 марта. Убытки российской туристической отрасли из-за отмены туров из-за коронавируса достигли 27 млрд рублей. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В силу того, что партнеры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки туров, деньги сгорают», — пояснила она.

По ее словам, больше всего при этом страдают потребители, ведь им не возвращают деньги: «Их неоткуда возвращать». Более того, у людей нет никакой ясности, что будет дальше, и они лишаются отдыха.

Ломидзе считает, что ситуация, сложившаяся на туристическом рынке из-за COVID-19, является беспрецедентной.

«Я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей — от детского туризма до делового», — подчеркнула эксперт.

Глава АТОР предупредила, что убытки туриндустрии будут исчисляться миллиардами долларов. По ее прогнозу, до 30% маленьких и средних туристических компаний в России могут уйти с рынка из-за коронавируса, отмечает телеканал RT.