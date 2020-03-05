Китайские журналисты восхитились пуском РФ ракеты перед носом США

Москва, 5 марта. Россия преподала Соединенным Штатам хороший урок в Черном море, считают журналисты китайского издания Sohu.

Китайские журналисты констатировали, что Черноморский регион имеет невероятную стратегическую важность как для России, так и для ее оппонентов. Российская сторона делает все возможное, чтобы сохранить за собой выход в теплые моря, и порой вынуждена жестко отвечать на провокации.

В конце прошлого года американский эсминец «Росс» вошел в юго-западную часть акватории Черного моря и совершал дерзкие маневры, бросив вызов российской стороне. Действия американцев были расценены как провокация, Москва дерзость США не оставила без внимания.

«Российские военные провели показательные военные учения, в рамках которых отрабатывался удар противокорабельных ракетных комплексов по условному противнику, который нарушил суверенитет России в Черном море», — приводит «ПолитРоссия» перевод фрагмента статьи Sohu.

Маневры российских сил проходили на глазах команды эсминца США. Как пишет китайское издание, Россия «преподала хороший урок» американцам, запустив береговую противокорабельную ракету почти перед их носом. Журналисты восхитились действиями РФ.

Как считают китайские аналитики, Россия действовала в этой ситуации предельно решительно и жестко, всем своим видом демонстрируя готовность защищать свои интересы в регионе.