Ионов сравнил отношение Сарраджа к российским социологам с действиями сомалийских пиратов

Международный комитет по защите прав человека обратился к Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, Совету Безопасности ООН, Совету по правам человека с просьбой направить внимание на незаконное содержание российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в неофициальной тюрьме «Митига» в течение года, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Комитете требуют незамедлительного освобождения российских граждан и соблюдения Международной конвенции о защите прав человека и основных свобод, Всеобщей декларации защиты прав человека (ратифицированной Ливией в 1948 году).

«На сегодняшний день мы обеспокоены как состоянием здоровья наших граждан, так и незаконностью действий со стороны представителей Ливии, – прокомментировал ситуацию вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов. – Мы считаем, что ливийские власти нарушают свободу слова, и все причастные к незаконным действиям в отношении граждан РФ должны понести наказание согласно местным законам».

Правозащитник отметил, что сегодня Ливия переживает сильные потрясения после вмешательства в свои внутренние дела. В стране двоевластие, «непонятна ситуация в части защиты интересов и прав любых граждан, которые на этой территории находятся».

«Со своей стороны мы видим большую опасность в том, что наших граждан удерживают без объявления претензий и обвинений. Мы трактуем это как похищение граждан России, и поддерживаем все российские и международные общественные и государственные организации, которые сегодня выступили единым фронтом по данной ситуации. Призываю международное сообщество вмешаться в ситуацию и решить ее полным освобождением наших граждан и последующей экстрадицией на родину», — заявил Александр Ионов.

Напомним, ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли на территорию африканского государства по официальному приглашению с разрешением на осуществление социологической исследовательской деятельности. Они попали в заточение после нападения членов подконтрольного премьер-министру ПНС Файеза Сарраджа ведомства. Почти год они находятся в неофициальной тюрьме «Митига», которую контролирует военный преступник Абд аль Рауф Карра.

По мнению Александра Ионова, они не представляли никакой опасности для ПНС.

«Они занимались социологическими исследованиями, — сказал Ионов. — Люди, которые незаконно содержатся в ливийской тюрьме, больше ратовали за возвращение суверенитета Ливии, чем те, кто их туда поместил».

В Международном комитете по защите прав человека считают, что ОБСЕ также должна отреагировать на ситуацию, так как в ее деятельности есть похожие случаи. К тому же, напоминает Ионов, Ливия пропускает через себя огромный миграционный поток, что угрожает безопасности европейской зоны.

«Наши граждане как раз работали над исследованиями в Ливии для того, чтобы ситуация в регионе стабилизировалась, вернулся ее суверенитет, восстановились национальное границы, — объяснил правозащитник в беседе с ФАН. — Дальше было бы снято то эмбарго, которое в результате двух резолюций — 1970 и 1973 — было введено в отношении Ливийской Джамахирии, и дальше уже страна могла бы нормально жить и существовать в рамках Лиги арабских государств, Африканского союза и других организаций. К сожалению, мы видим обратный эффект: Саррадж и его люди абстрагировались от соблюдения внутренних законов страны и норм международного права».

За год незаконного заточения в «Митиге» боевики единожды допустили к Максиму и Самеру адвоката. По его словам, состояние россиян заметно усугубилось, очевидно, что их пытают, а условия содержания оставляют желать лучшего. Общение с российскими дипломатами и родственниками социологам полностью запрещено. России отказано в консульском доступе к заключенным.

«Наши граждане — это заложники, которых удерживают для решения политических амбиций, — заявил Александр Ионов. — Для шантажа, возможности апеллировать к ним во время переговоров. С точки зрения международного права, россияне находятся в плену. Это не задержание, не процессуальный институт, не институт судебной власти, не процесс, связанный с уголовным преследованием — это плен. К людям не допускают адвокатов, представителей международных организаций, посредников, правозащитников, не дают консульский доступ. Приходится по линиям нашего внешнеполитического ведомства вести консультации с Сарраджем, чтобы их вызволить. Сейчас Саррадж выглядит ничем не лучше сомалийских пиратов, которых мы во время дежурства в Буркина-Фасо преследовали, арестовывали, топили. Я не побоюсь сказать, что Саррадж в глазах ближневосточных стран и России — преступник».

При этом российские социологи вряд ли смогут стать объектами обмена, уверен вице-президент Международного комитета по защите прав человека.

«Обмен совершается в результате диалога в рамках похожих уголовных дел, — напомнил он. — Здесь мы видим похищение, и вести диалог в рамках обмена де-факто невозможно. Можно, конечно, найти ливийских граждан в Москве, арестовать на непонятных основаниях, поместить в места заключения и ждать, когда к нам обратится ливийская сторона. Но скатываться до состояния ПНС Ливии России не стоит».

По мнению Александра Ионова, повлиять на ситуацию возможно только через внешнеполитическое давление на Сарраджа со стороны России, ООН и стран арабских государств Персидского залива.

Международный комитет по защите прав человека обратится в управление Верховного комиссара ООН по правам человека с расчетом на обратную связь.

«На протяжении года ситуация не была урегулирована, что вызывает опасения за жизнь и здоровье наших граждан», — сказал Ионов.

Добавим, с середины февраля к посольству Ливии в Москве с одиночными пикетами ежедневно выходят многочисленные деятели искусства и политики, чтобы поддержать российских ученых.