Миронов обсудил с журналистами реализацию важных проектов в Ярославской области

Ярославль, 5 марта. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил важные для региона проекты строительства с главными редакторами местных СМИ. На встрече поднимались вопросы ремонта Карабулинской развязки, завершения работ на Тутаевском шоссе, а также строительства целлюлозно-бумажного комбината.

По словам губернатора, область не располагает средствами, которые позволили бы ей в одиночку реализовать проект возведения Карабулинской развязки. Сейчас местные власти ведут переговоры о дополнительном финансировании с представителями «Газпромбанка», а также поддержке из федерального бюджета. Отмечается, что реализация проекта поможет разгрузить движение транспорта на Московском проспекте Ярославля.

Следующим на обсуждении поднимался вопрос об окончании строительных работ на Тутаевском шоссе. По словам Миронова, объект должны частично сдать к 15 мая. Движение по дороге восстановят, но полностью ремонтные работы завершатся лишь к октябрю, передает infox.ru.

На встрече была затронута тема строительства целлюлозно-бумажного комбината в Череповце. Губернатор заявил, что изначально являлся противником данного проекта. Региональные власти отстаивают свою позицию несогласия на всех уровнях. Правительство считает, что появление ЦБК приведет к увеличению лишней нагрузки на Волгу. Строительство негативно скажется на качестве воды в реке и водохранилище, на берегу которого было запланировано возведение комбината.