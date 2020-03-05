Праймериз в США обернулись многочасовыми очередями и сбоями машин для голосования

Сразу несколько праймериз Демократической партии США, которые состоялись 3 марта, обернулись большими сенсациями и разочарованиями, вызвав множество вопросов и подозрений в фальсификациях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Лидерство Байдена

Неожиданно для всех 77-летний экс-сенатор и бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти из 14 штатов, которые участвовали в голосовании «Супервторника». За несколько дней до «Супервторника» подавляющее число опросов и социологических исследований показывало однозначную победу Берни Сандерса в большинстве штатов, однако за несколько суток ситуация перевернулась буквально на 180 градусов. Многие стали спрашивать, как подобное могло произойти. Есть основания считать, что победу Байдена готовили заранее.

Сторонники сенатора Берни Сандерса массово жаловались на огромные очереди перед избирательными участками и на искусственное затягивание процесса голосования со стороны сотрудников участковых избирательных комиссий. Уже в ранние часы первичных выборов в Калифорнии и Техасе стало понятно, что избирательные участки не справляются с наплывом желающих проголосовать. Поэтому люди были вынуждены толпиться в очередях, чтобы воспользоваться своим конституционным правом.

Причиной подобной ситуации стало беспрецедентное сокращение числа участков по решению местных властей и администраций штатов. От этого политического произвола более всего пострадали жители латино- и афроамериканских районов Техаса и Калифорнии.

Один из чернокожих Хьюстона рассказал каналу MSNBC, что для голосования ему понадобилось простоять в очереди 5,5 часов.

«Должно быть, они делают это нарочно!» — заявил разгневанный избиратель.

По результатам подсчетов голосов Байден опередил Сандерса в Техасе всего на 3,6%. Вероятно, примерно такое же или даже большее число избирателей устало стоять в километровых очередях и отправилось домой или на работу, потому что «Супервторник» не был выходным днем. Учитывая тот факт, что среди латиноамериканцев и молодых афроамериканцев велик процент сторонников Сандерса, многие его приверженцы охарактеризовали происходящее как прямое и грубое нарушение избирательных прав.

Проблемы при голосовании

Жители Калифорнии испытывали не меньшие проблемы при голосовании. Помимо колоссальных очередей им пришлось столкнуться с регулярными сбоями машин для голосования. Причем происходило это не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе — крупнейшем и самом обеспеченном городе штата.

Затягивание голосования в Калифорнии оказалось настолько длительным, что предвыборному штабу Сандерса пришлось обратиться с требованием к избирательным комиссиям штата о продлении времени работы избирательных участков сверх положенного срока. Несмотря на множество искусственно созданных препятствий, Калифорния все же проголосовала за Сандерса. Однако если бы не проблемы с голосованием, результат сенатора-социалиста мог бы оказаться более внушительным.

«Некоторые странности»

Некоторые избиратели штата Массачусетс, который по официальным данным с незначительным перевесом поддержал Байдена, также заметили ряд странностей в процессе выборов. За несколько часов до объявления итогов голосования телекомпания CNN выпустила экзит-полл, согласно которому за Сандерса проголосовало 30,4 % человек, а за Байдена — 28,9 %. Ранее CNN никогда не допускала ошибки в своих подсчетах, однако объявленный результат составил: Байден — 33,7 %, Сандерс — 26,6 %. Часть сторонников Сандерса посчитало, что это не что иное, как фальсификация.

«Просто, чтобы вы знали, мы устроили переворот на Украине, потому что экзит-поллы на 2% отличались от результатов», — заявил сторонник Сандерса под ником Alexander The Meh, намекая на то, что расхождения между экзит-поллами и официальными результатами гораздо более значительные.

Бой еще не проигран

Невзирая на неожиданный и, возможно, сфальсифицированный результат, многие сторонники Сандерса не признают поражения и верят в победу своего кандидата.

Впереди — голосование 32 штатов из 50. Уникальность нынешнего сезона праймериз в том, что четкий победитель еще не выявлен. Подыгрывание Байдену со стороны демократического истеблишмента видят все больше избирателей: скоро это превратится в прямое навязывание.

Снятие кандидатур Майкла Блумберга, Пита Буттиджича и Эми Клобучар в пользу Байдена, пошлые восхваления Байдена официальными СМИ все сильнее бросаются в глаза. Американцам скоро это надоест.