Рабинович рассказал, как новый премьер Украины не смог перечислить «ценности Майдана»

Киев, 5 марта. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог перечислить «ценности Майдана», которые он собирается «развивать» во главе правительства страны, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам Рабиновича, он встретился со Шмыгалем накануне его назначения на пост главы кабмина Украины, и эта встреча оставила «гнетущее впечатление».

«Первое — это я спросил, какой идеологией будет формироваться кабмин. Он сказал, что «мы будем развивать ценности Майдана. Я попросил перечислить ценности Майдана, он не смог», — рассказал депутат в эфире местного телеканала 112.

Кроме того, как отметил Рабинович, Шмыгаль заявил ему, что Украина не намерена вести торговлю с Россией, потому что считает ее «страной-агрессором».

Назначение Шмыгаля негативно оценил и экс-депутат Рады Владимир Олейник. По его словам, «хрен редьки не слаще».

«Есть такая пословица из басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!». На этом примере очень легко показать ситуацию на Украине», — добавил политик.

Напомним, отставка экс-премьера Украины Алексея Гончарука была принята Радой на заседании 4 марта. Гончарук решил оставить этот пост по собственному желанию. Его поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. По закону уход премьера влечёт за собой отставку всего кабинета министров.

Как отмечает телеканал RT, Гончарук смог уволиться со второго раза. Первый раз он написал заявление в январе после громкого скандала с прослушкой. Неизвестные опубликовали на YouTube запись, на котором якобы Гончарук нелицеприятно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, утверждает, что украинский лидер не разбирается в экономике. Тогда Зеленский дал Гончаруку второй шанс.