Армия Сирии отбила захваченный боевиками танк Т-90

Дамаск, 5 марта. Правительственная армия Сирии вернула танк Т-90, который был захвачен турками, действующими в составе боевиков.

Соответствующие кадры появились в социальных сетях. В Twitter-аккаунте @Zinvor, который принадлежит военному журналисту, опубликована видеозапись с боевой машиной, стоящей на проселочной дороге возле полуразрушенного дома.

В сообщении журналиста говорится, что танк Т-90 был отбит после того, как террористы ушли из города Серакиб. Отметим, ранее его освободили сирийские военные.

The T-90 that was captured by jihadists in Aleppo a few weeks ago has already been recaptured by the Syrian Army in Saraqeb.



Seems the tank was too complex to operate for them so they returned it in working order. pic.twitter.com/2eUJqB1ak3 — Serge (@Zinvor) March 4, 2020

Боевые столкновения между террористами и сирийской правительственной армией в городе Серакиб, который находится в провинции Идлиб, прекратились, однако, по последним данным, продолжаются в окрестностях населенного пункта. С вечера 4 марта боевики предпринимали попытки вновь войти в Серакиб, однако в ночь на 5 марта Сирийская арабская армия (САА) вынудила террористов отступить.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков.