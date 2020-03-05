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Армия Сирии отбила захваченный боевиками танк Т-90

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Армия Сирии отбила захваченный боевиками танк Т-90

Дамаск, 5 марта. Правительственная армия Сирии вернула танк Т-90, который был захвачен турками, действующими в составе боевиков. 

Соответствующие кадры появились в социальных сетях. В Twitter-аккаунте @Zinvor, который принадлежит военному журналисту, опубликована видеозапись с боевой машиной, стоящей на проселочной дороге возле полуразрушенного дома.

В сообщении журналиста говорится, что танк Т-90 был отбит после того, как террористы ушли из города Серакиб. Отметим, ранее его  освободили сирийские военные.

Армия Сирии отбила захваченный боевиками танк Т-90

Боевые столкновения между террористами и сирийской правительственной армией в городе Серакиб, который находится в провинции Идлиб, прекратились, однако, по последним данным, продолжаются в окрестностях населенного пункта. С вечера 4 марта боевики предпринимали попытки вновь войти в Серакиб, однако в ночь на 5 марта Сирийская арабская армия (САА) вынудила террористов отступить. 

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков.

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