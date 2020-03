Армия Сирии отбила захваченный боевиками танк Т-90

Дамаск, 5 марта. Правительственная армия Сирии вернула танк Т-90, который был захвачен турками, действующими в составе боевиков.

Соответствующие кадры появились в социальных сетях. В Twitter-аккаунте @Zinvor, который принадлежит военному журналисту, опубликована видеозапись с боевой машиной, стоящей на проселочной дороге возле полуразрушенного дома.

В сообщении журналиста говорится, что танк Т-90 был отбит после того, как террористы ушли из города Серакиб. Отметим, ранее его освободили сирийские военные.

The T-90 that was captured by jihadists in Aleppo a few weeks ago has already been recaptured by the Syrian Army in Saraqeb.



Seems the tank was too complex to operate for them so they returned it in working order. pic.twitter.com/2eUJqB1ak3