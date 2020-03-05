Госдума одобрила снижение возраста для получения негосударственной пенсии

Москва, 5 марта. Госдума РФ одобрила закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию на пять лет. Согласно документу, ее можно оформить по достижению 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Закон касается льготных категорий населения, таких как жителей северных регионов, врачей, педагогов, многодетных матерей. При этом для получения этой пенсии необязательно наличие страхового стажа. Таким образом инициатива законодателей направлена на повышение доверия граждан к негосударственным пенсионным фондам (НПФ).

Кроме того, новый закон призван поддержать россиян предпенсионного возраста, повышая их финансовую обеспеченность. Получается, что мужчины смогут получать пенсию в НПФ в 60 лет, а спустя пять лет – уже государственное пособие. Выплаты в этот пятилетний промежуток смогут послужить хорошим финансовым подспорьем. Если же сумма накоплений мала, их можно получить единовременно.

В соответствии с принятым документом, негосударственная пенсия назначается по достижении необходимого возраста при наличии средств на счете в день обращения.

Под действие закона попадают договора негосударственного пенсионного обеспечения, заключенные с 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России будет сообщать гражданам старше 45 лет о состоянии индивидуального пенсионного счета. Уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года, передавало Федеральное агентство новостей.