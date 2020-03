Израиль атакует Сирию, поддерживая комплексную агрессию Турции и США

Системы ПВО Сирии отразили ракетный удар, нанесенный минувшей ночью Израилем по центральной части страны. Действия израильской авиации совпали по времени с вторжением в воздушное пространство Сирии турецких самолетов и БПЛА. О совместной агрессии против Сирии читайте в материале Федерального агентства новостей.

Ночной удар по Сирии

Восемь самолетов F-16 ВВС Сирии были зафиксированы еще вечером 4 марта, до начала воздушной атаки. Самолеты прошли над Палестиной в направлении города Сайда, и около 00.30 запустили ракеты из воздушного пространства Ливана. По неподтвержденным сообщениям, в общей сложности было выпущено 12 ракет.

Earlier this evening, 8 aircrafts operated by Apartheid #Israel were hovering in the Galilee region, north #Palestine, south of #Lebanon & the Golan. Seems they were preparing to attack #Syria, and they just tried hitting Homs and Hama, to support #Turkey in its battle with SAA. — Laith لَيث (@LaithMarouf) March 4, 2020

Еще один удар был нанесен по Эль-Кунейтре с территории оккупированных Израилем Голанских высот. По данным сирийского источника (@Syrian_MC), для удара использовались израильские противотанковые ракеты Spike, его цель осталась неизвестной.

Источник в Twitter (@Intel_Sky) сообщил, что удар был нанесен по военному аэродрому «Дабаа», который расположен в провинции Хомс к востоку от города Аль-Кусейр. Кроме того, по данным @islamicworldupdate, удар был нанесен по одному из складов на авиабазе Т-4 в центральной Сирии, которая используется для переброски проиранских формирований — союзников Дамаска.

Все ракеты, запущенные по Хомсу, удалось перехватить, сообщает Syrian_MC – развернутые с помощью России современные системы радарного обнаружения позволили заранее определить угрозу. Специальный корреспондент в Сирии передал Федеральному агентству новостей видеозапись перехвата.

Учения прикрытия

Активность израильской авиации была зафиксирована еще вечером, за несколько часов до удара. Над юго-восточной частью Средиземного моря была зафиксирована активность израильской, американской и британской военной авиации. Судя по всему, ВВС Израиля использовали идущие в Средиземноморье учения Dynamic Manta, чтобы нанести удар по Сирии.

???????? ✈ KC2 ZZ330

???????? ✈ G550 Nachshon Shavit 679

???????? ✈ G550 Nachshon Shavit 684

???????? ✈ C-130J-30 C.4 ZH872

???????? ✈ KC-707 3L6C 272

???????? ✈ KC-707 3P1C 275

???????? ✈ KC-707 3W6C 290

???????? ✈ G550 Nachshon Aitam 537

???????? ✈ G550 Nachshon Aitam 569

???????? ✈ C-12T Huron 84-00488

???????? ✈ C-17A 07-7183 pic.twitter.com/h3jve95nxv — INTELSky (@Intel_Sky) March 4, 2020

Эти сведения подтверждает итальянский мониторинговый источник.

Not less than 7 Israeli Air Force aircraft (4x Gulfstream G.550 CAEW and 3x B707 tankers) are in flight in these minutes over eastern Mediterranean Seahttps://t.co/m1Bj4RLYeM — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) March 4, 2020

Известно, что разведку в Средиземном море вели не только израильские самолеты G550 Nachshon, но и американский P-8P Poseidon, который «по пути» внимательно рассмотрел российский военный буксир «Профессор Николай Муру».

#USNavy Boeing P-8A departed from NAS Sigonella on route to make a surveillane mission off Syria made a little detour around Russian Navy "Prof. Nikolay Muru" Rescue tug (departed from Tartus, #Syria). pic.twitter.com/qODlFAySVI — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) March 4, 2020

Сейчас в Средиземном море сосредоточено большое количество боевых кораблей – в том числе американский и французский атомный авианосцы USS Dwight Eisenhower и Charles de Gaulle со значительным числом кораблей прикрытия.

#French #carrier CHARLES DE GAULLE R91 and USS DWIGHT D #EISENHOWER CVN69 operated together in the eastern Med 3 March. A F/A-18E of VFA-32 made the 1st Super Hornet trap and launch aboard R91, while a French Rafale-M flew from CVN69. https://t.co/s5qPtmUNF4 pic.twitter.com/LY7SgujQaV — Chris Cavas (@CavasShips) March 4, 2020

Между тем ранее стало известно, что в Средиземное море вошел уже четвертый российский корабль – к группе из трех ракетных эсминцев присоединился большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников».

Воздушная угроза

В ходе удара по Сирии Израиль вновь поставил под угрозу безопасность гражданского воздушного движения: два авиалайнера Qatar Airways – Airbus A320, летевший в Доху из французского Базеля, и Boeing A320 Бейрут – Доха. Чтобы избежать угрозы при работе ПВО Сирии, гражданские авиалайнеры вынуждены были кружить в воздушном пространстве Ливана до конца атаки.

2X ???????? Qatari civil flights (#QR294, #QR419) was in danger when the Syrian ???????? ADD intercepted the ???????? Israeli missiles on Homs. pic.twitter.com/1lp7JqAPVp — INTELSky (@Intel_Sky) March 4, 2020

Напомним, в начале февраля Израиль пытался подставить под удар авиалайнер Cham Wings, на борту которого находились 172 пассажира.

Вторжение Турции

Участившиеся удары со стороны Израиля не позволяют Сирии перебросить свои средства ПВО на борьбу с турецкими боевыми беспилотниками Bayraktar и Anka, которые действуют над Идлибом и серьезно ограничивают эффективность сирийских войск. Турция не преминула воспользоваться шансом и вторглась в воздушное пространство Сирии сразу же после удара Израиля.

По данным мониторинга в воздушное пространство над Алеппо и Идлибом вошли четыре или пять турецких целей – боевых самолетов и БПЛА, которые сопровождал самолет-заправщик. Как отмечает (@MonitorPak), скорость нескольких целей достигала лишь 240 км/ч – это боевые или разведывательные беспилотники.

Стоит отметить, что продолжая агрессию против Сирии в Идлибе, Турция продолжает терять боевые беспилотники: по данным источников Telegram-канала WarJournal в САА, к 4 марта турецкая армия потеряла шесть БПЛА ANKA и семь Bayraktar. Известно, что потери турок составляют 62 человека убитыми и 96 ранеными.

Комплексная агрессия против Сирии

Авиаудары, которые осуществляет Израиль, не имеют отношения к «самозащите» и являются частью комплексной агрессии, которую ведет против Сирии Запада, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«С одной стороны, это террористы, а с другой – это США со своей коалицией, Израиль и Турция. Конечно же, существует координатор этих действий, и я полагаю, что находится он где-нибудь в США. Турецкая агрессия, думаю, также развивается в соответствии с этими планами комплексной агрессии», — отметил Перенджиев.

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, даже не является главным организатором агрессии: прежде всего США заинтересованы в том, чтобы не допустить освобождения оккупированных ими территорий.

«Вряд ли масштабная эскалация, которая сейчас наблюдается в восточном Средиземноморье, полностью зависела от Эрдогана, но он внес решающий вклад. Эрдоган пытается действовать по лекалам США – Штаты воевали против Сирии руками террористов, [и Эрдоган воюет против Сирии руками террористов], Штаты продолжают оккупировать часть сирийской территории [и Эрдоган пытается удержать часть сирийской территории], — указал Александр Перенджиев. Изгнание турок с территории Сирии – первый этап, отработка действий, чтобы потом приступить к более сложному вопросу – изгнанию американских войск».

Напомним, вчера президент Сирии Башар Асад заявил, что после изгнания турецких оккупантов и подконтрольных им террористов из провинции Идлиб начнется освобождение районов оккупации США – это прежде всего «зона деконфликтации» вокруг базы «Ат-Танф», где сосредоточено большое количество террористов, и оккупированные США нефтегазовые месторождения за Евфратом, где продолжают действовать боевики группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.