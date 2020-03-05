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Израиль атакует Сирию, поддерживая комплексную агрессию Турции и США

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Израиль атакует Сирию, поддерживая комплексную агрессию Турции и США

Системы ПВО Сирии отразили ракетный удар, нанесенный минувшей ночью Израилем по центральной части страны. Действия израильской авиации совпали по времени с вторжением в воздушное пространство Сирии турецких самолетов и БПЛА. О совместной агрессии против Сирии читайте в материале Федерального агентства новостей.

Ночной удар по Сирии

Восемь самолетов F-16 ВВС Сирии были зафиксированы еще вечером 4 марта, до начала воздушной атаки. Самолеты прошли над Палестиной в направлении города Сайда, и около 00.30 запустили ракеты из воздушного пространства Ливана. По неподтвержденным сообщениям, в общей сложности было выпущено 12 ракет.

Еще один удар был нанесен по Эль-Кунейтре с территории оккупированных Израилем Голанских высот. По данным сирийского источника (@Syrian_MC), для удара использовались израильские противотанковые ракеты Spike, его цель осталась неизвестной.

Источник в Twitter (@Intel_Sky) сообщил, что удар был нанесен по военному аэродрому «Дабаа», который расположен в провинции Хомс к востоку от города Аль-Кусейр. Кроме того, по данным @islamicworldupdate, удар был нанесен по одному из складов на авиабазе Т-4 в центральной Сирии, которая используется для переброски проиранских формирований — союзников Дамаска.

Израиль атакует Сирию, поддерживая комплексную агрессию Турции и США

Все ракеты, запущенные по Хомсу, удалось перехватить, сообщает Syrian_MC – развернутые с помощью России современные системы радарного обнаружения позволили заранее определить угрозу. Специальный корреспондент в Сирии передал Федеральному агентству новостей видеозапись перехвата.

Учения прикрытия

Активность израильской авиации была зафиксирована еще вечером, за несколько часов до удара. Над юго-восточной частью Средиземного моря была зафиксирована активность израильской, американской и британской военной авиации. Судя по всему, ВВС Израиля использовали идущие в Средиземноморье учения Dynamic Manta, чтобы нанести удар по Сирии.

Эти сведения подтверждает итальянский мониторинговый источник.

Известно, что разведку в Средиземном море вели не только израильские самолеты G550 Nachshon, но и американский P-8P Poseidon, который «по пути» внимательно рассмотрел российский военный буксир «Профессор Николай Муру».

Сейчас в Средиземном море сосредоточено большое количество боевых кораблей – в том числе американский и французский атомный авианосцы USS Dwight Eisenhower и Charles de Gaulle со значительным числом кораблей прикрытия.

Между тем ранее стало известно, что в Средиземное море вошел уже четвертый российский корабль – к группе из трех ракетных эсминцев присоединился большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников».

Воздушная угроза

В ходе удара по Сирии Израиль вновь поставил под угрозу безопасность гражданского воздушного движения: два авиалайнера Qatar Airways – Airbus A320, летевший в Доху из французского Базеля, и Boeing A320 Бейрут – Доха. Чтобы избежать угрозы при работе ПВО Сирии, гражданские авиалайнеры вынуждены были кружить в воздушном пространстве Ливана до конца атаки.

Напомним, в начале февраля Израиль пытался подставить под удар авиалайнер Cham Wings, на борту которого находились 172 пассажира.

Вторжение Турции

Участившиеся удары со стороны Израиля не позволяют Сирии перебросить свои средства ПВО на борьбу с турецкими боевыми беспилотниками Bayraktar и Anka, которые действуют над Идлибом и серьезно ограничивают эффективность сирийских войск. Турция не преминула воспользоваться шансом и вторглась в воздушное пространство Сирии сразу же после удара Израиля.

Израиль атакует Сирию, поддерживая комплексную агрессию Турции и США

По данным мониторинга в воздушное пространство над Алеппо и Идлибом вошли четыре или пять турецких целей – боевых самолетов и БПЛА, которые сопровождал самолет-заправщик. Как отмечает (@MonitorPak), скорость нескольких целей достигала лишь 240 км/ч – это боевые или разведывательные беспилотники.

Стоит отметить, что продолжая агрессию против Сирии в Идлибе, Турция продолжает терять боевые беспилотники: по данным источников Telegram-канала WarJournal в САА, к 4 марта турецкая армия потеряла шесть БПЛА ANKA и семь Bayraktar. Известно, что потери турок составляют 62 человека убитыми и 96 ранеными.

Комплексная агрессия против Сирии

Авиаудары, которые осуществляет Израиль, не имеют отношения к «самозащите» и являются частью комплексной агрессии, которую ведет против Сирии Запада, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«С одной стороны, это террористы, а с другой – это США со своей коалицией, Израиль и Турция. Конечно же, существует координатор этих действий, и я полагаю, что находится он где-нибудь в США. Турецкая агрессия, думаю, также развивается в соответствии с этими планами комплексной агрессии», — отметил Перенджиев.

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, даже не является главным организатором агрессии: прежде всего США заинтересованы в том, чтобы не допустить освобождения оккупированных ими территорий.

Израиль атакует Сирию, поддерживая комплексную агрессию Турции и США

«Вряд ли масштабная эскалация, которая сейчас наблюдается в восточном Средиземноморье, полностью зависела от Эрдогана, но он внес решающий вклад.

Эрдоган пытается действовать по лекалам США – Штаты воевали против Сирии руками террористов, [и Эрдоган воюет против Сирии руками террористов], Штаты продолжают оккупировать часть сирийской территории [и Эрдоган пытается удержать часть сирийской территории], — указал Александр Перенджиев.

Изгнание турок с территории Сирии – первый этап, отработка действий, чтобы потом приступить к более сложному вопросу – изгнанию американских войск».

Напомним, вчера президент Сирии Башар Асад заявил, что после изгнания турецких оккупантов и подконтрольных им террористов из провинции Идлиб начнется освобождение районов оккупации США – это прежде всего «зона деконфликтации» вокруг базы «Ат-Танф», где сосредоточено большое количество террористов, и оккупированные США нефтегазовые месторождения за Евфратом, где продолжают действовать боевики группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

Израиль атакует Сирию, поддерживая комплексную агрессию Турции и США

1 Организация запрещена на территории РФ.

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