Подполковник в отставке рассказала, как спасла клиента от нетрезвого парикмахера. ФАН-ТВ

В Медиагруппе «Патриот» провели конференцию в преддверии 8 Марта.
Специалист 10-го управления ГИБДД, подполковник в отставке Ольга Шаклатова сегодня приняла участие в конференции, посвященной 8 Марта. Ее провели в Медиагруппе «Патриот». Ольга рассказала истории о службе, о том, как чувствуют себя девушки погонах.
Гордость своей профессии она ощутила уже в 19 лет. Тогда вместе с сослуживицей Ольга шла по улице, к ним с просьбой о помощи обратился человек из парикмахерской. Девушки незамедлительно отправились за ним. Выяснилось, что нетрезвый парикмахер пытался подстричь клиента. Молодые милиционеры не растерялись и быстро скрутили дебошира.
«И Лиза Миронова, как нас учили в школе милиции, правой коленкой уперлась ему в спину, и заламывает левую руку. Я подумала, что надо помогать подруге, уже с другой стороны я ему заламываю правую руку. Лиза опять командным голосом: «Встать!». Он делает попытки встать. Мы его поднимаем на руках, а он ногами не достает до пола», — вспоминает Ольга Шаклатова, специалист 10-го управления ГИБДД.