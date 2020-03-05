Подполковник в отставке рассказала, как спасла клиента от нетрезвого парикмахера. ФАН-ТВ

В Медиагруппе «Патриот» провели конференцию в преддверии 8 Марта.

Специалист 10-го управления ГИБДД, подполковник в отставке Ольга Шаклатова сегодня приняла участие в конференции, посвященной 8 Марта. Ее провели в Медиагруппе «Патриот». Ольга рассказала истории о службе, о том, как чувствуют себя девушки погонах.

Гордость своей профессии она ощутила уже в 19 лет. Тогда вместе с сослуживицей Ольга шла по улице, к ним с просьбой о помощи обратился человек из парикмахерской. Девушки незамедлительно отправились за ним. Выяснилось, что нетрезвый парикмахер пытался подстричь клиента. Молодые милиционеры не растерялись и быстро скрутили дебошира.