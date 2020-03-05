Турция привлекла спецназ, чтобы не допустить возвращения беженцев из Греции

Анкара, 5 марта. Власти Турции перебросили около тысячи бойцов спецназа полиции, чтобы помешать пограничникам Греции вытеснить мигрантов обратно на турецкую территорию. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

После обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие власти заявили, что больше «не способны сдерживать» мигрантов на границе. Анкара открыла свои границы с Евросоюзом, после чего тысячи мигрантов направились в Грецию.

«Только из Эдирне в Грецию перешли 139 тысяч беженцев. Греция попыталась вытеснить 4,9 тысячи обратно в Турцию. 164 беженца получили ранения в результате столкновений на границе, они сейчас находятся в больнице», — заявил Сойлу в эфире телеканала NTV.

Министр также добавил, что заявление властей Греции о количестве прибывших из Турции мигрантов якобы «не соответствует действительности».

Напомним, ситуация в провинции Идлиб обострилась после того, как в ночь на 28 февраля боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность организации запрещена на территории РФ) при поддержке военнослужащих армии Турции предприняли попытку масштабного наступления на позиции сирийских правительственных войск в районе города Серакиб.

Сирийская армия была вынуждена открыть ответный огонь, в результате чего погибли более 30 турецких военнослужащих, которые находились в составе отрядов террористов. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что турецкие военные не должны были находиться в пределах зоны обстрела.