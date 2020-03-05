Никас Сафронов поделился архивным фото полувековой давности

Москва, 5 марта. Российский художник Никас Сафронов поделился архивным снимком, снятым почти полвека назад. Живописец выложил фотографию на своей странице в Instagram.

На черно-белых кадрах Сафронов изображен со своим школьным товарищем Александром Варламовым. С ним художник до сих пор поддерживает близкие отношения.

Живописец выразил сожаление, что его старые фотографии пропали несколько лет назад.

«Оттого особенно радостно, когда у моих давних друзей и знакомых находятся вот такие фотографии. Мне тут лет 17», — отметил Сафронов.

Подписчики разделили с художником радость от найденного снимка и вспомнили свою молодость.

«Ну просто ребята с нашего двора! Класс! Эх, юность наша, куда ты уходишь, почему теперь так часто о себе напоминаешь старыми фото, воспоминаниями, какими-то неведомыми снами, возвратом в родные места, где все так мощно на тебя нахлынет, что нет сил дышать», — написал в комментариях один из поклонников 63-летнего Сафронова.

Ранее Сафронов объяснил знаменитостям, как не остаться без финансовой опоры к наступлению пенсионного возраста. По его мнению, важно откладывать на будущее, создавая себе финансовую подушку безопасности. Кроме того, художник отметил пользу специального звания, он каждый месяц дополнительно получает около 50 тысяч рублей, так как является членом российской Академии художеств, передавало Федеральное агентство новостей.