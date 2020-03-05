Депутат ДНР заявил, что запреты Киева не отнимут День Победы у украинцев

Донецк, 5 марта. Жители Украины отпразднуют День Победы, несмотря на запреты Киева. Об этом заявил депутат Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Медведев.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев не собирается устраивать торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Такие заявления говорят о том, что новая украинская власть продолжает политический курс экс-президента [Петра] Порошенко, направленный на реабилитацию фашизма и десоветизацию», — прокомментировал слова главы МИД Украины Медведев.

Депутат отметил, что в ДНР никогда «не предадут подвиг предков», поэтому не приемлют такое политическое направление. По словам Медведева, в республике не допустят, чтобы ветеранов «ставили в один ряд с пособниками нацистов».

«День Победы мы не позволим отнять у нас никому! <…> А [президента Украины Владимира] Зеленского и его приспешников ждет место на политической свалке, как и его предшественника Порошенко», — подытожил депутат.

Сейчас официально на Украине вместо Дня Победы 8 мая отмечают День памяти и примирения, напоминает НСН. Праздник был учрежден пять лет назад.

Ранее Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Комментируя это решение президента Украины, российская телеведущая Ольга Скабеева отметила, что Зеленский «упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров», передает «Царьград».