Поклонники не признали на интимном снимке с Киркоровым Пугачеву

Москва, 5 марта. Интимное фото певцов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова бурно обсуждают в социальных сетях. Многие интернет-пользователи не признали в женщине на снимке Примадонну.

На фанатской странице 70-летней звезды в Instagram появился архивный снимок, на котором запечатлены в объятиях Пугачева и Киркоров. Внимание пользователей привлек жест короля сцены — он обнял бывшую супругу, дотронувшись одной рукой до груди певицы.

«Киркоров до сих пор любит Аллу Борисовну и по возможности проявляет нежность и свою любовь», — отметила zeleninainna66.

«Какое трогательное трогание», — добавила r.rizayeva.

«А зачем он ее за левую титьку? По старой памяти? Привычка, выработанная годами?» — поинтересовался sneegov2019.

В комментариях к публикации разгорелся спор, действительно ли на снимке Пугачева. Многие фолловеры посчитали, что женщина на фотографии ни капельки не похожа на артистку.

«Это не Пугачева, у Аллы волосы роскошные, а тут пучок», — указала zukhra524.

«Невооруженным глазом видно, что это не Алла», — добавила nartokova.marina.

«Это не Алла», — подчеркнула tanjahon_prima.