Поклонники не признали на интимном снимке с Киркоровым Пугачеву

Москва, 5 марта. Интимное фото певцов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова бурно обсуждают в социальных сетях. Многие интернет-пользователи не признали в женщине на снимке Примадонну.
На фанатской странице 70-летней звезды в Instagram появился архивный снимок, на котором запечатлены в объятиях Пугачева и Киркоров. Внимание пользователей привлек жест короля сцены — он обнял бывшую супругу, дотронувшись одной рукой до груди певицы.
«Киркоров до сих пор любит Аллу Борисовну и по возможности проявляет нежность и свою любовь», — отметила zeleninainna66.
«Какое трогательное трогание», — добавила r.rizayeva.
«А зачем он ее за левую титьку? По старой памяти? Привычка, выработанная годами?» — поинтересовался sneegov2019.
В комментариях к публикации разгорелся спор, действительно ли на снимке Пугачева. Многие фолловеры посчитали, что женщина на фотографии ни капельки не похожа на артистку.
«Это не Пугачева, у Аллы волосы роскошные, а тут пучок», — указала zukhra524.
«Невооруженным глазом видно, что это не Алла», — добавила nartokova.marina.
«Это не Алла», — подчеркнула tanjahon_prima.
«Если это действительно Алла Борисовна, то остается только восхищаться — посмотрите, какая красивая, молодая шея, которую никакими подтяжками не омолодишь», — сказала tsvetkova2391, сомневаясь.