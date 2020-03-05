Сторчак покинул пост замминистра финансов РФ

Москва, 5 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Сторчак освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

«Освободить Сторчака Сергея Анатольевича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», ― сказано в документе.

Ранее на пост замминистра финансов РФ был назначен Тимур Максимов. Он занимал должность замглавы Минэкономразвития.

В прошлом году Сторчак отпраздновал 65-летие ― предельный возраст пребывания на государственной службе. Однако этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и было сделано летом прошлого года.

В Минфине Сторчак курировал международные финансовые отношения, долговую политику, а также взаимодействие с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.