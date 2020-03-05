Сенатор Клишас объяснил, станет ли Россия парламентской республикой

Москва, 5 марта. Передача Государственной думе полномочий формирования правительства не сделает Россию парламентской республикой. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о будущем государственном устройстве страны после внесения изменений в конституцию.

«Россия остается президентской республикой, — подчеркнул Клишас. — Президент передает Государственной думе ряд существенных полномочий: парламенту передается в большей степени представительные функции».

Представительный характер власти — это право от имени народа принимать решения, напомнил сенатор.

«Федеральное собрание — это в первую очередь представительный орган, и именно поэтому президент передает полномочия, связанные с формирование правительства. Теперь каждый член правительства является политически ответственным лицом. Министры будут персонально нести ответственность и перед президентом, и Государственной думой», — пообещал Андрей Клишас.

Из-за того, что после принятия поправок Госдума станет полноправным партнером президента при формировании правительства, правительство РФ и нижняя палата парламента будут функционировать в гораздо более тесном взаимодействии. Таким образом будет обеспечена связь между членами правительства и гражданами.

«Это система сдержек и противовесов президентской республики, заложенная в 1993 году. Я надеюсь, что она будет работать эффективно», — заключил Клишас.

Разработка поправок в российскую конституцию стартовала после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своем обращении глава российского государства заявил о необходимости внесения изменений в текст конституции РФ 1993 года. Депутат Государственной думы Константин Затулин пообещал, что внесение в текст конституции понятий «русские» и «соотечественники» будут иметь конкретный положительный эффект для страны.