Ученые обнаружили, что танцевальный язык пчел имеет разные диалекты

Москва, 5 марта. Ученые установили, что танцевальный язык, с помощью которого общаются пчелы, имеет разные диалекты и зависит от региона обитания летающих насекомых. Результаты исследования пчелиного языка опубликовало издание The Royal Society.

О том, что пчелы коммуницируют между собой с помощью языка танцев, было известно еще в 40-х годах прошлого века. Первооткрывателем этого факта стал лауреат Нобелевской премии Карл фон Фриш. Он и его студенты проводили эксперименты, результаты которых натолкнули ученых на мысль о том, что этот язык имеет разные диалекты. Спустя годы предположение нашло подтверждение в исследованиях современных ученых, передает Planet Today.

«Важная часть танца пчел — это так называемая «беговая дорожка», во время которой пчела энергично трясет своим брюшком, показывая направление относительно солнца, в котором она обнаружила перспективное цветущее растение. Так вот, у «беговой дорожки» есть различия, характерные для разных видов пчел. Живущие в разных регионах насекомые вряд ли поймут друг друга как следует», — объяснили исследователи.

Основная часть исследований проводилась на территории Индии. Там есть природные зоны, в которых сосуществуют разные виды пчел, в том числе восточные, карликовые и гигантские. Они могут преодолевать разные расстояния и танцевать с характерными для каждого вида особенностями.

Ранее сообщалось, что исследователи нашли признаки сходства между мозгом человека и пчелы. Ученые заявили, что мозг человека гораздо сложнее мозга пчелы, но у пчел есть какое-то подобие сознания, передает телеканал «360».