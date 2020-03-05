Жириновский заявил о необходимости избавиться от домашних животных из-за коронавируса

Москва, 5 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россиянам следует задуматься об избавлении от домашних животных.

Жириновский уверен, что избавление от домашних питомцев может стать эффективной мерой против коронавируса. По его словам, в случае смерти старого питомца не следует заводить нового. Парламентарий подчеркнул, что домашние животные являются распространителями коронавируса.

Кроме того, лидер ЛДПР призвал задуматься о правильном питании для профилактики коронавирусного заболевания. В частности, Жириновский предложил есть щи с щавелем.

Стоит отметить, что Владимир Жириновский не первый раз выступает с подобными инициативами. Ранее лидер ЛДПР предложил временно ввести смертную казнь для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 90 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 3 тысяч человек. Случаи заражения новым типом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.