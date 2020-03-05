ЦИК представит символику голосования по конституции 11 марта

Москва, 5 марта. Центризбирком планирует на заседании 11 марта представить логотип и слоган предстоящего общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, проект брендбука на данный момент отправляется в российские регионы, а на днях будет подписан контракт с теми, кто его разрабатывал. Как пишет РИА Новости, Памфилова уточнила, что ЦИК заинтересован в присутствии журналистов на участках для голосования. Поэтому аккредитация представителей средств массовой информации для освещения этого события будет максимально простой.

«Будут все СМИ обеспечены памятками. Они понятные, краткие, но достаточны для того, чтобы каждый на участке для голосования занимался своим делом», — добавила председатель Центральной избирательной комиссии.

15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное голосование предложения, направленные на изменение политической структуры государства.

2 марта президент России Владимир Путин внес в Государственную думу РФ поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Они изложены на 24 страницах.

Поправки в основной закон будут внесены исключительно после подведения итогов общероссийского голосования. По словам Путина, именно россияне окончательно решат судьбу главного документа страны.

Для того, чтобы каждый смог выразить свое мнение и принять участие в главном событии 2020 года, голосование назначено на 22 апреля — рабочий день, который специально объявят выходным.