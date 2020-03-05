Дудчак рассказал, как бандитское отношение Киева к ВЭБ отразится на инвестициях в Украину

Власти Украины незаконно продали акции Проминвестбанка (ПИБ), являющегося дочерним банком российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Политолог и экономист Александр Дудчак рассказал, что будет с привлекательностью Украины для инвесторов после этого случая.

По словам старшего вице-президента правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова, украинские власти провели сделку, несмотря на запрет Арбитражного суда Стокгольма. Украина, как он утверждает, завершила «незаконную экспроприацию инвестиций» и окончательно нарушила соглашение о защите капиталовложений. Стоимость активов ПИБ оценили в 268,7 млн гривен (710,6 млн рублей).

Топ-менеджер подчеркнул, что случившийся прецедент покажет всем потенциальным инвесторам, почему не следует инвестировать в украинские компании.

«Отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности», — рассказал о проблемах Украины Краснов.

В свою очередь, Александр Дудчак назвал действия Украины в этом деле «вызывающими». Тем не менее можно было предполагать, что киевские власти поступят именно так.

«Это не первый случай бандитского отношения к инвесторам. Все это прикрывается лозунгами, что Россия агрессор. Даже невзирая на то, что такие прецеденты были раньше, российские банки продолжали инвестировать в украинскую экономику достаточно приличные суммы. Это вызывало удивление на предмет того, зачем это было сделано», — выразил мнение Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей.

Украинские власти действуют вопреки решению международных судебных инстанций, потому что чувствуют свою безнаказанность, убежден эксперт.

«Они прекрасно видят, как ведутся процессы в международных инстанциях. На последствия они особо не смотрят. Как это ни печально, различные международные органы зачастую выносят ангажированные решения в пользу Украины в рамках русофобской политики», — объяснил собеседник ФАН.

При этом нарушения киевскими властями прав собственности российской корпорации не повлияют на интерес инвесторов к украинским компаниям, предполагает экономист.

«Дело в том, что те, кто инвестируют в Украину, так и будут инвестировать. Это определенные круги из Соединенных Штатов. Пока еще есть допуск у местных олигархов, которые выполняют работу по первоначальному накоплению капитала. Круг тех, кто имеет возможности доить Украину, резко сужен», — добавил Дудчак.

Напомним, ВЭБ купил акции Проминвестбанка в 2008 году, вложив в его развитие более 2,7 миллиарда долларов. В прошлом году ВЭБ обратился в Стокгольмский арбитраж из-за косвенной экспроприации Украиной Проминвестбанка. Позже для предотвращения принудительной продажи акций Проминвестбанка с аукциона ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры.