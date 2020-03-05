Бывшего солиста группы «Лесоповал» не пустили на Украину

Киев, 5 марта. Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну двум российским музыкантам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничники не пустили на территорию Украины экс-солиста российской группы «Лесоповал» Сергея Куприка, а также флейтиста Андрея Кривенко.

По данным украинской госпогранслужбы, Куприк прибыл на Украину авиарейсом Рига — Киев. Сотрудники ведомства выяснили, что певец недавно был с концертами в Донецкой Народной Республике, куда прибыл через пункт пропуска на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.

Второй российский музыкант прибыл на Украину рейсом из Братиславы. Флейтист планировал принять участие в фестивале классической музыки. В ходе прохождения пограничного контроля выяснилось, что флейтист нарушил «украинское законодательство, посетив Крым».

«В обоих случаях гражданам РФ отказано в пересечении госграницы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на три года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.