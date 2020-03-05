Жителям России пообещали «малиновое» лето

Москва, 5 марта. Россиянам пообещали в 2020 году «малиновое» лето. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что окрас прогностических температурных карт будет напоминать цвет малины.

Он добавил, что в России будет зона идеального климатического комфорта.

«Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — сказал синоптик.

Тишковец сообщил, что в течение ближайших месяцев будет наблюдаться аномальная погода, а показатели температуры будут стабильно превышать норму.

«Очень высокий температурный фон — никогда такого не было в начале марта. Сегодня-завтра мы окончательно потеряем снежный покров», — заключил Тишковец.

Кроме того, начало весны в России стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По предварительным данным, жителей Москвы в марте ждут сразу несколько температурных рекордов. В Международный женский день столбики термометров достигнут отметки в плюс 11 градусов.