Кедми рассказал, как пройдут переговоры Путина и Эрдогана по Сирии

Москва, 5 марта. Стартовые позиции Москвы на российско-турецких переговорах лишают Анкару каких-либо возможностей для провокаций, а турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана — попыток реализовать свои геополитические амбиции, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

«Путин ничего не будет ему [Эрдогану] показывать. Он просто объяснит обстановку и поставит условия, на которых дальше могут развиваться события», — заявил он в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм».

По мнению специалиста, Путин и Эрдоган наверняка подпишут какое-либо соглашение по итогам встречи и ключевой составляющей этого документа, скорее всего, станет появление в Идлибе военной полиции РФ. После этого военнослужащие ВС РФ займут город Серакиб, контроль за которым пытаются установить и террористы, и поддерживающие их турки.

При этом Кедми подчеркнул, что Анкаре следует очень четко осознать, что Россия не станет терпеть удары по своим войскам со стороны боевиков, и если они попробуют атаковать российских военных, последует жесткий ответ. И турецкие военнослужащие также могут пострадать, если в этот момент будут находиться среди боевиков.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана проходят 5 марта в Кремле. Главный вопрос — обострение обстановки в Идлибе. Обстановка резко ухудшилась после того, как более 30 турецких военных погибли в результате обстрела со стороны подразделений САА. Важно, что огонь сирийские военнослужащие открыли по атаковавшим их террористам. В Минобороны РФ заявили после этого, что военных Турции на позициях боевиков не должно было быть.