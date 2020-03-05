На Аллу Пугачеву подали в суд

Москва, 5 марта. Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск Кристины Мартиросян к российской певице Алле Пугачевой. Информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным картотеки, иск поступил в суд накануне, 4 марта. Заявление пока не принято к производству. Причина подачи иска и основания требования пока не раскрываются.

Предположительно, истцом выступила предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа Кристина Мартиросян. В ЕГРЮЛ указано, что она является учредителем ООО «Кристина» в городе Новый Уренгой (ЯНАО). ИП обеспечивает «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

Суд по интеллектуальным правам рассматривает споры о правах на товарные знаки. По данным «Коммерсанта», Пугачевой принадлежит целый ряд товарных знаков, в том числе и бренд «Кристина».

Ранее Пугачеву обвинили в увольнении Леры Кудрявцевой с МУЗ-ТВ. По данным KP.Ru, Пугачева не простила телеведущей выпуск передачи «Секрет на миллион», который был посвящен ее 70-летнему юбилею. В программе откровениями о личной жизни певицы поделились ее бывший муж Миколас Орбакас и экс-любовник Сергей Челобанов. СМИ считают, что Пугачевой не понравилось, что некогда бывшие возлюбленные на всю Россию обсуждали, какова она в постели.