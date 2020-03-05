Чемпионка Европы по плаванию Богомазова поделилась историей своего успеха

Санкт-Петербург, 5 марта. Риск в любой сфере жизни должны быть обдуманным, заявила Елена Богомазова, российская пловчиха, специализировавшаяся в плавании брассом, заслуженный мастер спорта РФ.

Она поделилась историей своего успеха в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», где 5 марта проходит пресс-конференция, посвященная Международному женскому дню. Участники мероприятия поделились своим мнением касательно праздника и символом, чего он является.

«Я работаю с детьми, и у меня истории больше поучительные. Добиться в спорте успеха очень сложно. Нужно иметь смелость пробовать себя», — начала Елена Богомазова, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спортсмена отметила, что в сборной РФ была 10 лет.

Что-то не шло. Друзья-французы позвали с собой. Думаю, надо вогнать себя в стресс и попробовать одолеть. Полгода я жила в переулках Парижа. Было сложно. Я не знала языка, знала только английский, чтобы понимать тренера. И представляете, выиграла чемпионат Европы», — поделилась своей историей Богомазова.

По словам заслуженного мастера спорта, для нее это стало самой настоящей неожиданностью.