Штрафы ФБК будут оплачены за счет доверчивых последователей

Москва, 5 марта. Штрафы, назначенные признанному в РФ иноагентом «Фонду борьбы с коррупцией», будут оплачены за счет доверчивых последователей его основателя Алексея Навального. Такое мнение выразил юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

В разговоре с корреспондентом издания «Политика сегодня» эксперт отметил, что ФБК продолжит нарушать законодательство, поскольку его лидеры снимают с себя финансовую ответственность.

«Я думаю, фонд и дальше будет игнорировать требования закона. Они могут просто зарегистрировать новое юридическое лицо», — считает Ремесло.

Юрист уверен, что ФБК не станет кардинально менять формат своей работы, ведь доверчивые последователи готовы раз за разом вносить деньги.

Напомним, Симоновский районный суд Москвы постановил оштрафовать организацию на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки, свидетельствующей о статусе иностранного агента.

ФБК был признан иноагентом в октябре 2019 года по решению Минюста, поскольку получал деньги из-за рубежа. Кроме того, организация замешана в финансовых махинациях, связанных с отмыванием денег.