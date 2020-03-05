Сирия, 5 марта. ВС Турции возводят новый наблюдательный пункт на востоке провинции Алеппо. В Дейр-эз-Зоре взрыв дорожной мины убил пять солдат САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали укрепления террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли несколько военнослужащих при подрыве мины на дороге на востоке Дейр-эз-Зора, ведут бои с отрядами боевиков «Сирийской национальной армии» в Хаме, в Алеппо зачистили склад боеприпасов.

«Сирийская национальная армия» (СНА): якобы остановила наступление правительственных сил у высоты Аз-Завия на востоке Хамы.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Дейр-эз-Зоре, попытались задержать подозреваемого в пособничестве террористам «Исламского государства»1 жителя деревни Гараниж.

Провинция Алеппо

Как сообщает РИА Новости, при зачистке освобожденных территорий к западу от города Алеппо саперы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад боеприпасов и оружия, брошенный террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» при отступлении. Как сообщают местные источники, фортификационные сооружения и склады были найдены у деревни Кафр-Джум, крупный склад был размещен на территории заброшенной швейной фабрики, здесь же находилась тренировочная база террористов и цех по производству взрывчатки. Со склада боеприпасов были изъяты минометы, артиллерийские стволы производства Турции и США и переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер».

Как сообщает портал Baladi News, на востоке провинции турецкие военнослужащие приступили к сооружению нового наблюдательного пункта в районе деревни Кафр-Насих.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Меядин на пути следования конвоя сирийской армии и союзных отрядов «Ливы Фатимиюн» взорвалась придорожная бомба. Как сообщает агентство Deir Ezzor, конвой направлялся в Идлибскую зону деэскалации, чтобы поддержать подразделения сирийской армии в операции «Заря в Идлибе», направленной против исламистских бандформирований. По данным источников, на месте погибли пять военнослужащих и членов ополчения, еще несколько получили ранения. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв.

Курдские боевики провели рейд в деревнях Джабар и Гараниж, о чем также сообщает источник. Группа боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) провела серию обысков в домах у местных жителей, после чего курды попытались задержать местного жителя, которого подозреваются в пособничестве террористам «Исламского государства», но он сумел скрыться. Имя подозреваемого - Халиф Аль-Муса, по данным курдских активистов в его доме были обнаружены боеприпасы и оружие.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли точечные удары по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселков Аль-Бара, Ихсим, Кансафра и Сафухан, как передает портал Masar Press Net.

У деревень Аз-Зияра, Кастун-Джалал и Тель-Васит по-прежнему отмечаются ракетные и артиллеристский обстрелы позиций армии со стороны боевиков «вооруженной оппозиции» и ВС Турции, которые их поддерживают. ВВС Сирии ударили по огневым укрепленным точкам «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях высоты Аз-Завия, как передает агентство Al Mohrar Media.

Министерство обороны Турции сообщает, что за последние сутки в ходе операции «Щит весны» турецкие военнослужащие нейтрализовали 184 сирийских солдат и бойцов союзных формирований, уничтожили 4 танка, 5 ракетных пусковых установок, три пулемета и 8 бронированных автомобилей. Минобороны Сирии не подтверждают таких высоких потерь армии в Идлибской зоне.

Провинция Хама

«Сирийская национальная армия» заявила, что остановила продвижение правительственных сил к поселку Аз-Зияра и Аль-Анкави западе Хамы, а также нанесла ракетные удары по четырех группам бойцов, убив и ранив нескольких, как цитирует заявление боевиков агентство Aleppo AMC.

Приближенные к боевикам СНА ресурсы распространили сообщение о ранении бригадного генерала 25 дивизии специального назначения (бывшие «Силы Тигра») Сухейля аль-Хасана в результате авиаудара турецкого беспилотника у деревни Камхана на севере провинции. Официального подтверждения информации о ранении генерала не поступало. Отметим, что вчера медиаактивисты уже публиковали сообщения о тяжелом ранении командира спецназа, однако позднее поступили опровержения. Пострадавшим при обстреле оказался Али Таха - командир одноименной штурмовой группы из состава «Сил Тигра», который получил ранения руки и ноги, которые не угрожают его жизни.

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