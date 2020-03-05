Климова покорила поклонников провокационным фото в чулках

Москва, 5 марта. Актриса Екатерина Климова предстала перед поклонниками в Сети в дерзком образе ― 42-летняя звезда опубликовала фотографию в коротком черном платье и чулках.
Климова отправилась на гастроли в Германию со спектаклем «Мастер и Маргарита». Актриса, исполняющая главную роль, показала фото из гримерки. На фото Климова позирует в образе Маргариты в черной комбинации, чулках на подвязках и аккуратных черных туфлях.
«Der Meister und Margarita», — подписала она публикацию.
Провокационный образ артистки покорил поклонников. Пользователи отметили, что необычный наряд очень идет актрисе.
«Вы невероятная красотка!!!» ― восхитился david_ostrowskiy.
«Вечно молодая», ― отметил kruchkov6868.
«В чулочках как горячо», ― добавил kozyakovaleks.
«Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи: кто ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» ― написал serik_ermanov_757.
«Невозможно не влюбиться», ― отметил klimovakitty.
«Вот умеют же женщины себя красиво показывать. Сексуально и прелестно», ― написал garipov208.
Ранее 17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом. Подписчики актрисы выразили свое восхищение образом Елизаветы, не обделив комплиментами и ее маму.