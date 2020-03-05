Эксперт рассказал, зачем Шойгу усиливает военное присутствие России в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, усиливая военное присутствие России в Сирии, препятствует усилению и распространению терроризма. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Усиление России

Российская Федерация усиливает свое военное присутствие на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.

Заметим, что российское усиление в САР происходит на фоне обострения ситуации в провинции Идлиб, где турецкие военные попали под обстрел. В результате погибли 33 военных, еще около трех десятков получили ранения различной степени тяжести. В ответ турецкие военные нанесли удары по позициям правительственных сил Сирии.

В то же время в Министерстве обороны РФ сообщили о наступлении террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. Боевики, среди которых были и турецкие военные, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА). В ходе ожесточенных боев турецкие военные понесли серьезные потери.

Также в оборонном ведомстве РФ заявили, что Центр по примирению враждующих сторон сделал все, чтобы турецкие наблюдательные посты, развернутые на границе Идлибской зоны деэскалации, не попали под ответный огонь правительственных сил. При этом российская авиация в районе Бехуна, где турецкие военные понесли потери, не применялись.

Инструмент турецкой политики

Сергей Простаков напомнил, что активность террористов вынудила сирийскую армию проводить операции по их нейтрализации. Сейчас сирийская армия уже добилась серьезного успеха, очистив от террористических формирований в ходе своего наступления часть провинции Идлиб.

«Последние успехи Дамаска показывают, что теперь мириться с постоянными нарушениями перемирия террористами сирийское правительство не намерено. Зато Турция может вместе с поражениями террористов лишится удобного инструмента влияния на ситуацию у своих границ», — уверен Сергей Простаков.

Эксперт уверен, что положение дел в Идлибе вполне устраивало Турцию. Находящиеся в провинции боевики стали мобилизационным резервом Анкары для операций в Ливии, а для самой Турции они не представляют большой опасности. Поэтому деятельность террористов не встречает противодействия со стороны турецкой армии, а их размежевание с другими формированиями в Идлибе почти не проводится, и, наоборот, боевики стали инструментом турецкой политики.

Защита интересов России

Сергей Простаков заметил, что турецкое военное вмешательство спасло террористов от полного развала их сопротивления, сохранив для них контроль над городами Джиср-эш-Шугур и Идлиб, а также обширным участком трассы М4 Латакия-Алеппо, важной для всей Сирии.

«Россия же сейчас выступила гарантом прекращения эскалации в Идлибе. Успехи сирийской армии не стали бессмысленными, а турецким амбициям и надеждам террористов поставлен серьезный барьер. Как и ранее в Сирии, при министре обороны Шойгу российские вооруженные силы демонстрируют готовность обеспечивать глобальную безопасность и защищать интересы страны, препятствуя усилению и распространению терроризма», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, военные Турции находились «в боевых порядках террористических формирований». После получения данных о потерях среди военнослужащих Турции Россия приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а раненые и тела погибших были безопасно эвакуированы на территорию Турции.