Apple столкнулась с дефицитом подменных iPhone из-за коронавируса

Лос-Анджелес, 5 марта. Американская корпорация Apple столкнулась с дефицитом подменных iPhone, а также с нехваткой запчастей для своих смартфонов. Проблема могла возникнуть из-за вспышки коронавируса в Китае, пишет издание Bloomberg.

Подменные устройства выдаются тем пользователям, которые приносят в магазины Apple сильно поврежденные iPhone. Компания сообщила сотрудникам своих торговых точек, что в ближайшие две-четыре недели будет наблюдаться нехватка гаджетов на замену, передает RT. Продавцам рекомендовали предлагать пользователям новое устройство в кредит или замену iPhone по почте.

Кроме того, некоторые работники магазинов Apple пожаловались на дефицит комплектующих, сообщает радио Sputnik. Официально корпорация эту информацию не прокомментировала.

Как ранее рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, скорее всего, Apple все же не столкнется с дефицитом iPhone из-за коронавируса. По словам эксперта, компания уже поставила нужное количество смартфонов в конце 2019 года, и этой партии должно хватить до конца марта.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Количество зараженных в Китае перевалило за 80 тысяч, а жертвами инфекции в стране стали более трех тысяч человек. Кроме того, коронавирус распространился в Италии, Южной Корее и Иране. Ранее сообщалось, что более 290 миллионов детей по всему миру не ходят в школы из-за эпидемии.