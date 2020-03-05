Хирург Волох уверена, что помолодевший Михайлов сделал пластику лица и шеи

Москва, 5 марта. Зрители YouTube-шоу «Музыкалити» предположили, что российский певец Стас Михайлов пользовался услугами пластических хирургов. Недавно Михайлов стал гостем программы Максима Галкина, но заметно помолодевшего певца не узнали даже преданные фанаты.

Мало кто поверил в природную естественность внешнего облика кумира российских дам. Зрители высказали предположение о том, что популярный артист мог перенести пластическую операцию. На музыкальном ринге 50-летний Михайлов выглядит значительно моложе своего оппонента из рэп-коллектива «АК-47» 32-летнего Виталия Гостюхина.

Зрители обратили внимание не только на помолодевшее лицо, их также смутили и волосы артиста. Некоторые зрители предположили, что Михайлов мог их пересадить или использовал парик.

Ситуацию с заметно похорошевшем певцом прокомментировала популярный пластический хирург Мария Волох. Она считает, что лицо Михайлова — результат качественной хирургической работы.

«Изменилось положение бровей, состояние тканей верхнего века, увеличилась глазная щель, уменьшился объем тканей в области нижней части лица и шеи. Видимо, была выполнена операция, потому что достичь такого результата липолитиками нельзя — это препараты для уменьшения объема подкожного жира», — констатировала медик.

Хирург говорит, что певец сделал подтяжку не только лица, но и шеи.

Это ничуть не смутило женскую аудиторию. О безумной симпатии к персоне Михайлова рассказали сразу несколько подписчиц. Одна из барышень даже призналась ему в любви.