Ставропольский Кулибин прокомментировал слова Путина о русских Илонах Масках

Юный изобретатель из Ставрополья Сергей Артюшенко, который прославился тем, что его изобретение оценил лично Илон Маск, ответил на вопрос, почему в России новаторам приходится непросто.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ТАСС, есть ли в России примеры для подражания, равные американскому предпринимателю, основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, ответил, что таковым является программист Евгений Касперский. Кроме того, Путин привел в пример создателей новейших российских вооружений.

Федеральное агентство новостей спросило Сергея Артюшенко, как он считает, есть ли в России люди, которые могли бы составить конкуренцию Илону Маску, и, если да, относит ли он себя к таким людям.

«Скажу честно, у нас возможностей намного меньше, но мозгов намного больше, — ответил Сергей. — Это не только мое мнение. Так было и при Советском Союзе, когда все светлые умы, которые здесь были, пытались чего-то добиться, но возможностей для этого не было. У Маска совсем другие возможности и другой подход к этому делу. Я не говорю, что это все ему само упало. Он тоже всего этого добивался и в намного больших масштабах, чем это делаем мы, чтобы эти возможности появились».

Тем не менее стартовые условия, которые есть у американских предпринимателей, не сравнимы с отечественными, считает ставропольский изобретатель.

«У нас подобные [Илону Маску] личности просто-напросто останавливаются на небольших успехах, им не дают дальше все это продолжать», — признал собеседник ФАН.

По мнению Сергея, чтобы изменить ситуацию, нужна не только финансовая поддержка отечественных изобретателей, но и целый комплекс изменений на законодательном уровне.

«Чего не хватает? — Многого. И с финансовой стороны много вопросов, и со стороны, скажем так, законов… Если, например, открывать свое ИП (зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя), очень много вопросов по налогам и так далее. Сделать это, конечно, можно, но для этого нужна очень большая поддержка во многих отраслях и не только финансовая», — считает Сергей Артюшенко.

Комментируя заявление Владимира Путина о «русском Илоне Маске», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России многое делается для талантливой молодежи, но необходимо делать больше. Чтобы таланты оставались в России, необходимы определенные условия, заявил он.

«Это создание атмосферы, при которой бизнес создает новые рабочие места, а также реализация программы поддержки малого и среднего бизнеса, который составляет костяк здоровой экономики», — приводит слова Пескова корреспондент ФАН.

На вопрос журналистов, кто в России сопоставим с Илоном Маском, Песков пообещал позже предоставить список.

«Их очень много», — подчеркнул Песков.

В феврале прошлого года в Интернете появился ролик, как автомобиль ВАЗ-2106 едет по улицам Ставрополя задом наперед. Как выяснилось, старенькую «шестерку» переделал 18-летний ставропольский студент Сергей Артюшенко, которого в СМИ окрестили «Кулибин» и «Самоделкин». Ролик был опубликован в Twitter НТВ, и Илон Маск лично ответил на российский мем And how do you like this Elon Musk? (Как тебе такое, Илон Маск?)

Маск в ответ написал по-русски: «Хаха офигенно».

Позже стало известно, что Сергея пригласили на беседу в ГИБДД и запретили ему ездить на своем изобретении. Сейчас у ставропольского «Кулибина» своя мастерская по переделке и восстановлению авто. Свои изобретения он представляет на собственном YouTube-канале SVAрщик.