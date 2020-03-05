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Военные Черноморского флота подняли со дна бухты торпедный катер времен войны

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Военные Черноморского флота подняли со дна бухты торпедный катер времен войны

Москва, 5 марта. Российские военные подняли со дна Черного моря торпедный катер Г-5 времен Великой Отечественной войны. Соответствующую информацию передает пресс-служба Черноморского флота.

Работы проводили экипажи судов из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота. Корпус торпедного катера Г-5 обнаружили на выходе из Карантинной бухты. Там в годы Великой Отечественной войны базировалась бригада торпедных катеров.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что корпус катера сохранился в целостности.

«Перед началом подъемных работ район под водой был осмотрен с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Крепление корпуса объекта к подъемному устройству осуществляли четыре водолаза, а непосредственно подъем выполнил плавучий кран», — подчеркнули в пресс-службе.

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